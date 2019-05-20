اكتمال المربع الذهبي لطائرة «التسامح»

المصدر: العين- البيان الرياضي

اكتمل عقد المربع الذهبي لمسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة التسامح الرمضانية برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بعد أن التحقت فرق التعاون، وبيق مارت أيه، وأونلي فريش، بفريق الزعيم في الدور نصف النهائي، وجاء تأهل التعاون متصدراً للمجموعة الأولى بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة على فريق «كان» بالانسحاب. كما تأهل فريق أونلي فريش، كثانٍ للمجموعة الأولى، أما فريق بيق مارت أيه فقد جاء تأهله لهذا الدور كثانٍ للمجموعة الثانية، في حين كان الزعيم أول الواصلين كمتصدر للمجموعة ذاتها.

من جانبه، شكر خالد الكعبي، رئيس لجنة بطولة الرماية في دورة التسامح الرياضية، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، لتوجيهاته بضم منافسات الرماية ضمن دورة التسامح وخصوصاً فئة الشوزن التي تعد الفئة الأولمبية، ما يجعل من هذه البطولة أكثر من مجرد منافسات رمضانية، بل تتجاوز ذلك إلى إعداد وتطوير مستويات أجيال المستقبل، موضحاً، أنه تم اعتماد 3 فئات رئيسة وهي الهواة والناشئون والسيدات، مع التركيز على الناشئين التي يشارك فيها بنسبة 85٪ من المواطنين، وقال: نتطلع إلى أن يشكل هؤلاء الناشئون من خلال المشاركة في هذه البطولة، نواة منتخب صف ثانٍ، بحكم أن المنتخب الأول الذي يضم الرماة من أصحاب الخبرة لا يمتلك منتخب صف ثانٍ، وبحسب المستويات التي تابعناها بالعموم فإنها مبشرة.