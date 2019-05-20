الوحدة بطل أكاديميات جوجيتسو «زايد الرمضانية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدرت الإمارات منافسات اليوم الختامي في بطولة الجوجيتسو بدون بدلة، ضمن فعاليات النسخة 23 من بطولة زايد الرياضية الرمضانية والتي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، التي أقيمت على مدار يومين على الصالة الرياضية بالنادي، بمشاركة 450 لاعباً من أندية الدولة والأندية والأكاديميات العالمية.

وخصص اليوم الأخير لمنافسات الحزام البنفسجي والبني والأسود في الأوزان المختلفة. توج الفائزين الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد الضباط الرمضاني، بحضور يوسف البيرق المنسق العام لبطولة الجوجيتسو وسط حضور جماهيري عريض.

تصدرت الإمارات البطولة بـ 30 ميدالية ملونة، منها 11 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات و«732 نقطة»، والبرازيل في المركز الثاني برصيد 14 ميدالية منها 6 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات بواقع 373 نقطة، وجاءت روسيا ثالثاً برصيد 10 ميداليات منها 4 ذهبيات و2 فضية و4 برونزيات بواقع 211 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات المحلية حلت أكاديمية الوحدة في المركز الأول وحصدت 12 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات بواقع 260 نقطة، فيما نالت أكاديمية «اي اف ان تي» المركز الثاني وحصدت 8 ميداليات ملونة منها ذهبية و5 فضيات وبرونزية بواقع 218 نقطة، وحصلت أكاديمية كوماندو قروب على المركز الثالث بواقع 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات و2 فضية 3 برونزيات بواقع 205 نقاط.

نتائج

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز أحمد العيني من نادي شباب الأهلي بالميدالية الذهبية في وزن 77 كلغ الحزام البنفسجي، ونال الفرنسي فيليب لوشيري من أكاديمية «زايوم» الفضية، كما فاز أحمد عمر من نادي الوحدة بذهبية الحزام البنفسجي للأساتذة 1.

وفي وزن 77 كلغ الحزام البني فاز داديف دازموليشن من روسيا بالذهبية، ونال سالمي بن حزازي من نادي الجزيرة الفضية، وفي وزن 110 الحزام البني فاز جاكسون براندو من هليفانس من البرازيل بالذهبية ونال منصور محميدوف من تيم نوغيرا قروب الفضية.

وفي وزن 77 كلغ الحزام البني الأساتذة 1 فاز حامد جارياني من أكاديمية استار برازيليان بالذهبية، ونال ايفان رايليمن نوغيرا تيم قروب الفضية، وفي وزن 110 كغم الحزام البني للأساتذة 1 فاز اسخاب رسولوف من نوغيرا تيم قروب بالذهبية، وحصل دينس رازونوف من نادي الشارقة على الفضية.

سعادة

من جهته، أكد الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لبطولة زايد الرياضية، عن سعادته بالمشاركة الفاعلة والمستمرة لرياضة الجوجيتسو في منافسات الأولمبياد الرمضاني الذي يقام في نادي الضباط، مشيراً إلى أن اللعبة التي تحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حققت العديد من الإنجازات المحلية والقارية والعالمية بفضل رؤية ودعم سموه.

وأشاد الكعبي بالزخم الذي أحدثته منافسات الجوجيتسو بالخيمة الرياضية على مدار يومين وقال: المنافسات كانت قوية ومستويات مميزة من المشاركين من الإمارات والدول الأخرى إلى جانب الحضور الجماهيري العريض فاكهة البطولة، كما توجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر لاتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، مشيداً بالمجهودات العظيمة التي يطلع بها الاتحاد في نشر وتطوير الجوجيتسو وتحقيق الإنجازات الرائعة باسم الإمارات في جميع المحافل.