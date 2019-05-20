دبي تستضيف أول طواف نسائي ديسمبر المقبل

المصدر: دبي-البيان الرياضي

كشفت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة النسائية، رئيس لجنة التسويق والتطوير في الاتحاد عن استضافة دبي أول طواف دولي نسائي في الشرق الأوسط من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

موافقة

وصرحت الجسمي أن الطواف النسائي حظي بموافقة الاتحاد الدولي وسيشهد مشاركة 15 فريقاً محترفاً حول العالم وسيشرف على تنظيمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ويمتد على 4 مراحل، مشيرة إلى أن هذا الحدث جاء ليؤكد التطور الكبير الذي حققته رياضات الدراجات الهوائية النسائية في الدولة في السنوات الأخيرة، وقالت: تشهد هذه الرياضة زيادة في عدد اللاعبات في كل الأعمار وفي الفئات الجديدة، ووصل عدد المشاركات في سباق المرموم الشهر الماضي إلى 200 لاعبة، وهناك جيل من اللاعبات الصغيرات سيمثّلن مستقبل المنتخبات الوطنية.

دورة

وأثنت الجسمي على الدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا في زيادة عدد لاعبات الدراجات الهوائية بفضل تنوع فئاتها وتخصيص جوائز حتى للناشئات، وقالت: نحن محظوظون بدعم أصحاب السمو شيوخ الإمارات لرياضة الدراجات وانتشار المضامير في مناطق عديدة في الدولة وهناك سباقات كانت حكراً على الرجال فقط، وبدأنا نشهد إقبالاً للمرأة عليها وهذا مؤشر إيجابي.

دور كبير

وأكدت الجسمي أن هناك أندية تقوم بدور كبير في نشر رياضة الدراجات الهوائية النسائية مثل نادي أبوظبي وشرطة دبي وناديي النصر وشباب الأهلي، مشيرة إلى أن هناك اهتماماً من فرق وأكاديميات خاصة تقوم بدور مثالي إلى جانب الأندية في نشر اللعبة بين السيدات.