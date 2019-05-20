«شرطة دبي» يتألق في ختام سباق «ناس» للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تألق فريق شرطة دبي في ختام منافسات سباق الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية (ناس)، مساء أول من أمس بحصوله على لقبي فئة المواطنين الهواة والسيدات المفتوحة عن طريق منصور علي ثاني البلوشي وسماح خالد.

وبنهاية سباقات الهواة للسيدات المفتوحة والمواطنين والمواطنات أسدل الستار على منافسات الدراجات الهوائية لدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنويا بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنويا تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

وشارك في سباق الدراجات الهوائية مساء أول من أمس حوالي 400 متسابق ومتسابقة، ليرتفع العدد الإجمالي للمشاركين في السباقات التي أقيمت على مدار يومين إلى 1050 من مختلف الجنسيات.

حضور

وحضر السباق، الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، الذي تابع المتسابقين لمعظم مسافة السباق الممتد لنحو 77 كلم ضمن شوارع ند الشبا، كما استمع إلى شرح عن السباق والمشاركين فيه ومساراته من حسن المزروعي، مدير الدورة.

نتائج

وأسفرت النتائج عن تتويج منصوري البلوشي من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنين، بعدما حقق زمناً وقدره 1,49,09.430 ساعة، وجاء في المركز الثاني حارب البلوشي بزمن 1,49,09.827 ساعة، وفي المركز الثالث أحمد آل علي بزمن 1,49,12.889 ساعة.

ونالت سماح خالد من شرطة دبي المركز الأول في فئة السيدات المفتوحة، بعدما قطعت المسافة بزمن بلغ 2,07,15.791 ساعة، وبالمركز الثاني هيلي فان إيخت بزمن 2,07,16.519 ساعة، وبالمركز الثالث صفية الصايغ بزمن 2,07,16.612 ساعة.

وفي فئة المواطنات الهواة، حققت فرح المري المركز الأول بزمن 2,26,25 ساعة، وحصلت مهيناز الكمالي على المركز الثاني بزمن 2,26,29 ساعة، وعلياء المهيري على المركز الثالث بزمن 2,26,30 ساعة.

شارة الانطلاق

وكان مانع الكندي من هيئة كهرباء ومياه دبي، أعطى شارة الانطلاق للسباق، فيما شارك إبراهيم الحداد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتكريم الفائزين في سباق الدراجات، وشارك نعيمان العيماني من «ميدان» بتكريم الفائزين في «تحدي ناس الليلي»، بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وذلك في إطار جهود اللجنة المنظمة للدورة باعتبار الدوائر الحكومية للدورة شركاء أساسيين في النجاح، والتأكيد أن دورة ند الشبا الرياضية هي حدث الجميع.

وأكد منصور البلوشي بطل فئة المواطنين الهواة صعوبة السباق الذي جاء سريعا وقويا من البداية في ظل مشاركة نخبة مميزة من الدراجين الهواة، ومعرباً عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي على الدعم اللامحدود لدورة ند الشبا الرياضية التي أصبحت مثيرة بكافة ألعابها ومنافساتها.

إهداء

وأهدى منصور البلوشي الفوز، للواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دعمه لفريق الدراجات الهوائية وتشجيع العاملين في شرطة دبي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم ما يكون له التأثير الإيجابي والمعنوي عليهم، مشيرا إلى أن فريق الدراجات الهوائية بدأ يخطف الأنظار إليه بنتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، وإضافة إلى تتويجه بلقب دورة ند الشبا حصل على لقب سباق السلم للدراجات الهوائية فبراير الماضي.

وأوضح منصور البلوشي أن السباق كان صعبا على فريقه بسبب الرقابة التي فرضتها بعض الفرق عليه كونه أحد الفرق المرشحة للفوز، وقال: بفضل استعداداتنا الجيدة والدعم الكبير من شرطة دبي استطعنا الفوز بالسباق وهو حافز لنا لمواصلة العمل وبذل جهود أكبر.