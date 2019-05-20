«ناس» تستضيف ملتقى «بصمة رياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد دورة ند الشبا الرياضية في الساعة العاشرة مساء اليوم بمجمع ند الشبا الرياضي، تنظيم ملتقى حواري بعنوان «بصمة رياضي» على هامش فعاليات الدورة التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنويا تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

ويقام الملتقى ضمن فعاليات الدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية» التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار «قدرات بلا حدود». ويشارك في الملتقى نخبة من الرياضيين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة.

ويستعرض الرياضيون خلال الملتقى خلاصة تجاربهم المتميزة وأبرز المواقف والمحطات الإنسانية التي مروا بها، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية، كما يتحدثون عن طموحاتهم المستقبلية، سواء على مستوى المجال الرياضي أو على مستوى العمل الإنساني.

وقالت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي: «بعد النجاح الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية التي انطلقت كنموذج رائد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في كيفية توفير منصات رياضية مبدعة تترجم الدور المجتمعي للرياضة، وبعد توجيه سموه بإطلاق جائزة البصمة الرياضية لتكريم أفضل الممارسات الإنسانية والمجتمعية المطبقة في القطاع الرياضي، يجتمع اليوم في ملتقى (بصمة رياضي) نخبة من الرياضيين من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة والمتميزة ليستعرضوا خلاصة تجاربهم وأهم التحديات التي مروا بها».

وسيتم تكريم الفائز في النسخة الأولى من الجائزة أثناء دورة ند الشبا الرياضية، كما سيتم تكريمه أيضاً في حفل جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني» 22 مايو الجاري، إلى جانب الفائزين في مختلف فئات الدورة السابعة لهذه الجائزة الإنسانية الوطنية الرائدة.