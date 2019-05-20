الفلاسي: ندّية وإثارة بين المتسابقين

المصدر: دبي-البيان الرياضي

صرح عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي، والذي يشارك للعام الثاني على التوالي في سباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الرياضية، بأن المنافسات أصبحت في قمة الإثارة والندية بين جميع المشاركين، سواء من الهواة أو المحترفين، وهو ما يؤكد أن هذا الحدث الرياضي حقق نجاحاً متميزاً، والأهداف التي أطلق من أجلها.

وقال: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يعطينا الدافع دائماً من أجل ممارسة الرياضة في مختلف الألعاب، وليس الدراجات فقط، وهو ما ينعكس على حياتنا جميعاً.

وأوضح الفلاسي أن وجود العديد من موظفي الدوائر الحكومية في المنافسات، يعطيهم حافزاً كبيراً من أجل زيادة عطائهم في العمل.