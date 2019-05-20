سماح وزوجها يشاركان في السباق

المصدر: دبي-البيان الرياضي

شهد سباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا مشاركة زوجين وهما سماح خالد التي حصلت على لقب فئة السيدات المفتوحة وهي مدربة فريق شرطة دبي للسيدات وزوجها إبراهيم الفلامرزي مدير الفريق والذي شارك في فئة المواطنين الهواة.

وتعدّ سماح خالد إحدى أبرز لاعبات رياضة الدراجات الهوائية في الوطن العربي وسبق أن لعبت لفريق البحرين ميريدا قبل أن تنتقل إلى فريق شرطة دبي، وهي بطلة العرب وحاملة لقب سباق السيدات لدورة ند الشبا في نسخة 2017.

وعبر الفلامرزي عن سعادته بالمشاركة وزوجته في السباق وقال: تم تأسيس فريق شرطة دبي للسيدات منذ 3 أشهر، ونحن سعداء بالنتائج التي حققها خلال الفترة القصيرة. وكشف الفلامرزي أن سماح خالد هي في الوقت نفسه مدربته في رياضة الدراجات الهوائية.