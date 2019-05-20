موسى وسيتي بطلا أساتذة شباب الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حصد اللاعب الأردني موسى شناعة بمجموع نقاط 166 نقطة، المركز الأول في الجولة السادسة والختامية لأساتذة شباب الغولف، والتي تنظمها شركة تنظيم فعاليات الغولف خلال الموسم 2018/2019، كما فازت اللاعبة الإندونيسية سيتي لطيفة بلقب الفتيات بمجموع نقاط 153 نقطة، وتم تتويجهما بالسترة الخضراء، ليكونا بطلين للموسم الحالي في منافسات الجروس، بختام البطولة التي شهدت أجواء تنافسية عالية للحصول على أكبر عدد من النقاط للفوز بلقب المجموع العام من النقاط للموسم الحالي.

وشارك في البطولة أكثر من 75 لاعباً من البنين والبنات، تنافسوا على ارض ملعب النار في نادي جميرا غولف ستيت بدبي، وتعتبر البطولة، من البطولات المصنفة عالميا حيث يحصل اللاعبون المشاركون من دولة الإمارات على نقاط التصنيف العالمي، وعقب ختام المنافسات تم تتويج الفائزين باحتفالية متميزة وكبيرة شهدت حضور اللاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم وبعض المهتمين برياضة الغولف، ووفق نظام البطولة بجولتها الختامية بالموسم فاز بالمركز الأول بفئة الشباب اللاعب الأمريكي ليف سنكلير بضربة تحت المعدل، وفي فئة الفتيات فازت اللاعبة فاطمة رزفي بالمركز الأول بـ 9 ضربات فوق المعدل.

فعاليات

أكد علي كلبت مدير الإدارة بشركة تنظيم فعاليات الغولف بأن هذا الموسم والجولة الأخيرة والتي مثلت مسك ختام السنة الأولى لشركتنا في تنظيم هذه الجولات قد لاقت نجاحا كبيرا بهذا الموسم وأبرزت الكثير من المواهب وسط أجواء تنافسية عالية واحترافية، وأشار إلى أن روزنامة البطولة للموسم المقبل قد تم اعتمادها وسيتم الإعلان عنها قريباً، وبالتأكيد ستشهد الجديد من حيث الكم والنوع، بالإضافة للجوائز والحوافز التشجيعية.