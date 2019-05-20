الجزيرة يحتفظ بلقب دوري كرة الماء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفظ فريق نادي الجزيرة لكرة الماء، بلقب بطولة الدوري لمرحلة 16 عاماً، للموسم الثاني على التوالي، والتي اختتمت أول من أمس، في مسبح نادي الوصل بدبي وبتنظيم من اتحاد السباحة، ونجح الجزيرة من تحقيق انتصارات متتالية على أكاديمية تالنت في الدور الأول، وعلى النصر في الدور قبل النهائي، ثم الفوز على الغريم التقليدي الوصل في المباراة النهائية، والتي شهدث إثارة كبيرة وتحدياً لآخر لحظات المباراة، وقام بتتويج فريق الجزيرة، راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي الجزيرة، بحضور عبدالله الزحمي رئيس اللجنة الفنية باتحاد السباحة وجمعة الغيلاني رئيس اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد، وخلف إسماعيل الحوسني عضو اللجنة، وقدم راشد الهاملي، التهنئة والتبريكات للفريق الفائز بلقب الدوري، للموسم الثاني على التوالي.