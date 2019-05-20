12 رامية إلى نهائي الرماية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت 12 رامية عقد نهائي بطولة الرماية لمسدس 9 ملم كراكال ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة بعد انضمامهن للرجال المتأهلين إلى هذه المرحلة والتي ستقام الثلاثاء المقبل في نهائي مختلط بين الرجال والسيدات، ونجحت الراميات في بلوغ المرحلة الختامية بعد منافسة كبيرة في نصف نهائي البطولة لمسافة 15 متراً بمشاركة 21 رامية.

ونجحت شيرينا البلوشي حامل لقب بطولة الموسم الماضي في تصدر هذا الدور بـ96 نقطة تلتها هند الجنيبي بـ95 نقطة في المركز الثاني، وحققت ثلاث راميات نفس المعدل 93 نقطة وهن عائشة محمد وهنادي النقبي وميثاء محمد فيما حصدت كل من أمل الهاملي وهدى الظاهري وريم العتيبة معدل 92 نقطة، ومن بعدهن فاطمة أحمد ومهرة التميمي بـ91 نقطة وهيبة عباس 90 نقطة ومنى الزعابي 88 نقطة.