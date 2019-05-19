عمر عيسى يختار الدراجات على كرة القدم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

كشف عمر عيسى (12 عاماً) بطل سباق الناشئين بدورة ند الشبا الرياضية أنه اختار التخصص في رياضة الدراجات الهوائية رغم مهارته في كرة القدم، وقال في تصريحات صحافية عقب فوزه بلقب الناشئين: أعشق كرة القدم ولدي مهارات فيها، وأمارسها باستمرار مع أصدقائي لكنني اخترت الدراجات الهوائية لمستقبلي الرياضي، وأنا سعيد بذلك لأني أعشق هذه الرياضة لما فيها من تحدٍّ وقوة.

وأضاف: بدأت ممارسة رياضة الدراجات منذ عامين، وأطمح إلى أن أكون بطل الإمارات يوماً ما، مثلي الأعلى يوسف ميرزا وأفضل سباقات السرعة.

وصرح عمر عيسى أنه يتدرب بمعدل 4 أيام أسبوعياً وأحياناً بشكل يومي لمسافة تتراوح بين 35 و40 كلم، وأن ما يحظى به من دعم وتشجيع من عائلته وناديه التعاون يمنحه الدافع للاستمرار في اللعبة وتحقيق أحلامه.

وأوضح عمر عيسى أن السباق ورغم قصر مسافته (10 كلم) إلا أنه جاء سريعاً وقوياً وخاصة أنه ضم أفضل اللاعبين الناشئين في الدولة يتقدمهم بطل الإمارات لهذه الفئة علي أحمد دراج نادي الشارقة.