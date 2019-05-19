الكعبي بطل سباق الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج سيف معيوف الكعبي بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال في سباق الدراجات الهوائية مساء أول من أمس ضمن النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

وشارك في السباق 650 متسابقاً ومتسابقة في 7 فئات متنوعة لمسافة 77 كلم للمحترفين و10 كلم للهواة والناشئين وأصحاب الهمـم.

وقام المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، فيما قام محمد مبارك المطيوعي، مساعد مدير عام بلدية دبي للاتصال والمجتمع، بإعطاء شارة الانطلاق للسباق عند خط البداية.

وتوج سيف معيوف الكعبي بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، بعدما قطع مسافة السباق بزمن وقدره 1,39,56 ساعة، وجاء بالمركز الثاني جابر حسين المنصوري بزمن 1,39,57 ساعة، وبالمركز الثالث محمد المنصوري بزمن 1,40,01 ساعة.

ونال عمر عيسى المركز الأول في الفئة المفتوحة للناشئين، بعدما قطع المسافة بزمن وقدره 19,09,547 دقيقة، وبالمركز الثاني علي أحمد بزمن 19,09,966 دقيقة، وثالثاً سلطان الشامسي بزمن 19,10,598 دقيقة.

وحقق حمدان محمد المركز الأول في فئة الناشئين الإماراتيين، بعدما قطع السباق بزمن وقدره 20,42 دقيقة، وبالمركز الثاني غريب أحمد بزمن 20,51 دقيقة، وبالمركز الثالث خليفة عبد الرحمن بزمن 21,10 دقيقة.

ونالت إيفري بولارد المركز الأول في الفئة المفتوحة للسيدات، بزمن 22,51 دقيقة، وبالمركز الثاني عفناني بن عوضة بزمن 22,57 دقيقة، وبالمركز الثالث هند المرزوقي بزمن 24,24 دقيقة.

وحققت رند أحمد المركز الأول في فئة الناشئات الإماراتيات، بزمن 23,06 دقيقة، وبالمركز الثاني مهرة المرزوقي بزمن 23,34 دقيقة، وبالمركز الثالث ريم الحوسني بزمن 23,35 دقيقة.

وعلى صعيد أصحاب الهمم تخصص دراجات الطريق، نال المركز الأول عبدالله البلوشي بزمن 16,53 دقيقة، وبالمركز الثاني حمدان علي ثاني بزمن 17,58 دقيقة، وبالمركز الثالث عبدالله الحمادي بزمن 22,37 دقيقة.

أما في فئة دراجات اليد لأصحاب الهمم، فحقق المركز الأول راشد الظاهري بزمن 17,55 دقيقة، وبالمركز الثاني حسين مراد بزمن 17,56 دقيقة، وبالمركز الثالث عايض علي بزمن 17,58 دقيقة.