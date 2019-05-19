بطل الفئة المفتوحة: اللقب دافع مهمّ

المصدر: دبي-البيان الرياضي

عبر دراج المنتخب الوطني سيف معيوف الكعبي عن سعادته بفوزه بلقب سباق الدراجات الفئة المفتوحة للرجال، ضمن دورة ند الشبا الرياضية «ناس»، مشيراً إلى أنه حقق أخيراً الفوز بالمركز الأول، بعدما سبق له المشاركة في جميع النسخ السابقة، ولكنه لم يسبق له الفوز باللقب، وقال: أستعد للمشاركة في البطولة العربية للطريق والمضمار في مصر أغسطس المقبل، ودورة ند الشبا تعد أفضل إعداد لهذه البطولة، وأتمنى أن يكون حصولي على المركز الأول أفضل دافع له لتحقيق المزيد من الانتصارات في السباقات المقبلة.

وصرح الكعبي إن السباق كان صعباً للغاية، مؤكداً أنه في كل عام يتطور السباق، من خلال المشاركات القوية والإقبال الكبير على خوض هذا التحدي، بينما أشار إلى أن أربعة دراجين سيطروا على السباق منذ البداية، بتقدمهم إلى الصدارة، متوجهاً بالشكر إلى زملائه، الذين وصفهم بأنهم السبب في فوزه بالمركز الأول.

وتحدث الكعبي عن أهمية سباق «ناس» وكيفية الاستعداد للمشاركة به، وقال: «التحضيرات بدأت منذ وقت مبكر، عن طريق المشاركة في البطولة المحلية والدولية ضمن روزنامة الموسم الحالي، والتي من ضمنها سباق دورة ند الشبا، الذي نعتبره من المحطات المهمة لنا، لما يتميز به السباق من خصوصية».

وأوضح أنه رغم سهولة المسار الخاص بالسباق، إلا أنه يعد من السباقات الصعبة، وقال: «السباق لا يوجد به منعطفات كثيرة، ولكن ذلك يجبر الدراجين على بذل جهد أكبر، والاعتماد على السرعة، ويكون مطلوب منا أن نصيب الدراجين الآخرين بالإرهاق، وأن نستنفد طاقاتهم».