مواجهات حاسمة في «كرة الصالات» الليلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تشهد منافسات كرة قدم الصالات مواجهة نارية تجمع «اف 16» و«المدرسة السعودية للسياقة» الساعة 00:40 لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، وسيمنح الفوز بطاقة الـتأهل الأولى إلى المربع الذهبي لأحد الفريقين بغض النظر عن نتيجة مباراة فهود زعبيل والفيكتوري، حيث يحتل فريق المدرسة السعودية للسياقة صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ويكفيه التعادل لضمان تأهله فيما سيمنحه الفوز ضمان صدارة المجموعة وانتظار صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في نصف النهائي، بينما يحتاج «اف 16» صاحب المركز الثالث للمجموعة الأولى بـ3 نقاط إلى الفوز فقط حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة يحسمها فارق الأهداف.

وتستكمل المجموعة الأولى، مبارياتها غداً، بلقاء ناري آخر يجمع فهود زعبيل والفيكتوري، صاحبي المركز الثاني والرابع، ولا بديل للفريقين عن الفوز، الذي سيمنح بدوره فهود زعبيل بطاقة العبور إلى المربع الذهبي فيما يحتاج الفيكتوري للفوز لإنعاش آماله في التأهل.

وتنطلق منافسات كرة قدم الصالات الليلة، بمواجهة من العيار الثقيل الساعة العاشرة ليلاً، تجمع شرطة دبي والطاهر لفك الشراكة في صدارة المجموعة الثانية وانتزاع بطاقة التأهل مبكراً، فيما تجمع المباراة الثانية الساعة 23:20 كلاً من البحري والتسامح.

ويتصدر شرطة دبي مجموعته بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن «الطاهر» ويحتل البحري والتسامح المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.