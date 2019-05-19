الظاهري بطل «دراجات اليد» للمرة الرابعة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تمكن راشد الظاهري من تحقيق الفوز بالمركز الأول في سباق فئة دراجات اليد لأصحاب الهمم بدورة ند الشبا للدراجات الهوائية للمرة الرابعة في تاريخ الدورة، رغم تخصصه في سباقات الكراسي المتحركة، وأوضح الظاهري أنه استعد جيداً للسباق مع ناديه في العين وأن حالة الطقس ساعدته على الحفاظ على معدل سرعة بلغ 36,5 كلم في الساعة.

وصرح الظاهري أن البطولة تأتي في توقيت جيد وجاءت عقب مشاركته مع المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في بطولة آسيا التي حقق فيها ميدالية برونزية، مشيراً إلى أن دورة ند الشبا أهم المحطات التحضيرية للبطولات الكبرى، ومنها الطواف الأوروبي وبطولة العالم في هولندا سبتمبر المقبل، متمنياً أن تعيد اللجنة المنظمة النظر في مسافة السباق وتعيده إلى 20 كلم حتى يكون أكثر إثارة وحماساً.

وكشف راشد الظاهري الذي بدأ ممارسة سلة الكراسي المتحركة في 2011، أن دخوله عالم الرياضة منحه فرصاً للاندماج في المجتمع وبفضلها دخل التاريخ بتحقيق أرقام قياسية على مستوى الإمارات والخليج، إضافة إلى تحقيقه لقب بطولة كأس العالم للشباب مرتين، وقال: النتائج الجيدة التي حققتها لم تأتِ من فراغ بل ثمرة عمل وتدريبات يومية متواصلة وأطمح إلى أن أكون ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم في فئتي.

ويعدّ راشد الظاهري أحد أبطال أصحاب الهمم ويحمل عدة ألقاب في سباق الكراسي المتحركة، كما أصبح أحد أبرز المنافسين في دورة ند الشبا في مسابقة دراجات اليد.