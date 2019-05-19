«باباي» يجر شاحنة الدفاع المدني بأسنانه

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قدم المجري زولت سينكا الملقب بـ «باباي سترونغ» الشخصية الكرتونية الشهيرة، عرضاً مميزاً، على هامش فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وذلك بعدما نجح بجرّ شاحنة إطفاء للدفاع المدني، يبلغ وزنها 19 طناً بواسطة أسنانه، في لحظات، ومشاهدة تفاعلت معها الجماهير الحاضرة في منافسات التحدي الليلي.

ويلقب سينكا بـ «باباي سترونغ»، وذلك نسبة للشخصية الكرتونية الشهيرة «بوباي» بالمقارنة للشبه بينهما، والقوة الكبيرة التي يمتلكها، وهو حاصل على رقمين قياسيين عالميين مدونين في سجلات «غينيس»، إلى جانب كونه الشخص الوحيد في العالم الذي قام بجر طائرة يبلغ وزنها 90 طناً، مستخدماً أسنانه أيضاً.

وعبّر سينكا، عن سعادته بمنحه الفرصة لإبراز قدراته في أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة، وقال: هدفي دائماً أن أواصل تحطيم الأرقام القياسية، منذ انتقلت للإقامة هنا في دبي آخر عامين، أركز على مواصلة تدريباتي الرياضية، والتطلع لما هو جديد في أرقام غينيس، من أجل محاولة أخرى، لا يهمني حجم التحدي، بالنظر لكوني قمت بجر شاحنات، وحتى طائرة بأسناني.

وتابع: دعم زوجتي وبنتي ووجودهما معي في جميع الأحداث التي أشارك فيها، يمنحني دافعاً أكبر دائماً، لكن الأجواء الحماسية من الجماهير في دورة ند الشبا الرياضية، جعلتني أشعر بالمزيد من القوة والرغبة بعدم تخييب آمالهم، ولحسن الحظ نجحت بالمهمة.