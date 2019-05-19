مفاجآت في منافسات الشطرنج السريع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد اليوم الثاني من بطولة زايد الرمضانية للشطرنج السريع أحداثاً دراماتيكية قلبت موازين الصدارة وتعثر بها بعض نجوم اللعبة وبداية من منافسات فئة الأساتذة حيث شهد اليوم الثاني من بطولة الأساتذة تعثر الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ديمتري كوماروف على يد اللاعب الفلبيني مارلون مورتل ليبتعد كوماروف عن الصدارة في حين أعاد الأستاذ الدولي الروماني فيوريل يورداكيسكو توازنه بعد تعادله في ختام اليوم الأول مع الفلبيني ديرولوا نولي وتجاوز الأستاذ الدولي التونسي كمال النجيلي بعد مباراة صعبة، وصعد لاعب المنتخب الوطني والذي يحمل لقب أستاذ الاتحاد الدولي عمران الحوسني إلى الصف الثاني من الصدارة بعد حصوله على النقطة الخامسة.

وستكون لقاءات اليوم الثالث والأخير حاسمة كونها تجمع متصدري البطولة وجهاً لوجه فعلى الطاولة الأولى لقاء فيوريل يورداكيسكو ومارلون مورتل في حين يلعب على الطاولة الثانية أفا سليمانوفا والأستاذ الدولي الكبير ديمتري كوماروف وعلى الثالثة عمران الحوسني مع كمال النجيلي.

وعلى مستوى السيدات تنفرد اللاعبة الفلبينية الدولية سان ايميرلدا بالصدارة برصيد خمس نقاط تليها ست لاعبات برصيد أربع نقاط لكل منهن وهن الإماراتيتان الشقيقتان كلثم وعوشة مبارك الشامسي والسورية دلع رافع واللاعبتان هارشافارديني وليا شاه من الهند، ومن أبرز لقاءات الجولة السادسة مواجهة كلثم الشامسي مع سان ايميرلدا ودلع رافع مع هارشافارديني وعوشة الشامسي مع ليا شاه وروضة السركال مع فياس اريا.

وأما بفئة الناشئين فينفرد بصدارتها لاعب الإمارات الناشئ راشد أبو بكر الحميري برصيد خمس.