27 ميدالية لجوجيتسو الإمارات في «بطولة زايد الرمضانية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حصد جوجيتسو الإمارات 27 ميدالية ملونة منها 10 ذهبية و9 فضيات و8 برونزيات في أول أيام منافسات الجوجيتسو في بطولة زايد الرياضية الرمضانية الـ23 والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسط حضور جماهيري لافت في مدرجات الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة.

وخصص اليوم الأول للمنافسات لفئة الحزام الأزرق لوزن 46 و50 و55 و60 و66 و73 و81 و94 كغم وشارك في المنافسات 15 لاعباً ولاعبةً من الإمارات و20 دولة من شتى أنحاء العالم وأشرف على البطولة لجنة فنية من اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالله الزعابي رئيس اللجنة وعضوية ياسر القبيسي وعبدالله الشيباني.

وتصدر نادي العين منافسات اليوم الأول بواقع 35 نقطة وحل الوحدة ثانياً بواقع 23 نقطة وبني ياس ثالثاً بـ13 نقطة والوصل رابعاً بـ3 نقاط.

نتائج

وأسفرت النتائج عن فوز عمار حمد الظاهري من نادي العين بذهبية الحزام الأزرق وزن 46 كغم، ونال أحمد الزعابي من نادي الوحدة الفضية، وفي وزن 50 كغم توج عمر علي السويدي من نادي بني ياس بالذهبية، فيما نال محمد خليل الحوسني من الظفرة الميدالية الفضية.

وفي وزن 55 كغم نال عبدالرحمن ناجي من نادي العين الميدالية الذهبية فيما ذهبت الفضية إلى ماجد الشحي من نادي الوحدة، وفي وزن 56 كغم توج زايد الكثيري من نادي بني ياس بالذهبية وحاز علي حسن من أكاديمية «اي اف ان تي» الفضية، وحصل ذياب النعيمي من نادي العين على الذهبية ونال محمد الهاشمي من الوحدة الفضية.

وفي وزن 60 توج خالد محمد الشحي من نادي العين بالذهبية فيما حصل مجوميد ابدراشدوف من روسيا على الفضية، وفي وزن 62 كغم وفي وزن 66 كغم توج خايفزافيا الزبيان من أكاديمية روسيا بالذهبية بينما نال الفضية المصري مؤيد بركات من نادي الجزيرة، وفي وزن 73 كغم توج سيف المنصوري من كوماندو قروب بالذهبية وحصل يمن نور الدين من نادي الشارقة على الفضية، وفي وزن 81 كغم نال هزاع القبيسي من نادي الوحدة الذهبية بينما حصل على الفضية سعيد الكبيسي من نادي الوحدة.

وفي وزن 94 نال هزاع محمد من نادي بني ياس الذهبية وحصل سالم زايد من نادي بني ياس على الفضية.

إقبال كبير

ومن جانبه أكد ياسر القبيسي عضو اللجنة الفنية أن بطولة الجوجيتسو في هذا العام تشهد إقبالاً كبيراً من قبل اللاعبين المواطنين في جميع الفئات والأوزان حيث استقبلت هذا العام وجوهاً جديدة للمشاركة في المنافسات والذين يقدمون مستويات جيدة في مشاركاتهم بالبطولة، كما تميزت البطولة بمشاركة عدد من اللاعبين مما يقارب 20 دولة وقدموا أيضاً مستويات متميزة وخاصة لاعبي روسيا.

وأضاف إن البطولة تستمر يومين بمشاركة 450 لاعباً وفي اليوم الأول شارك 150 لاعباً وحتى الآن المستوى الفني مرتفع للغاية والمنافسة اشتدت منذ اليوم الأول ومن المنتظر أن يرتفع المستوى الفني للبطولة بفئة المحترفين في الحزام البنفسجي والبني والأسود ليقدموه من مباريات قوية وحماسية تلهب حماس الجماهير التي تتواجد بصورة مستمرة.

تميز

أكد هزاع القبيسي لاعب الوحدة صاحب ذهبية الحزام الأزرق وزن 81 وأفضل لاعب في هذه الفئة أن المستوى أكثر من جيد في هذه البطولة حتى الآن بالرغم من أن البطولة تقام في شهر رمضان إلا أن الجميع كان في حالة بدنية عالية والنزالات كانت قوية سواء مع المواطنين من الأندية الأخرى أو الأكاديميات العالمية.