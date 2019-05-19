«فيكتوري» و«أبوظبي» يخوضان تحدي «الفورمولا»

المصدر: بورتيماو- البيان الرياضي

ترتفع اليوم وتيرة التنافس في أروقة منافسات جائزة البرتغال الكبرى للزوارق السريعة «F1h2o»، الجولة الثانية من بطولة العالم 2019 للزوارق السريعة الفورمولا 1 و4، والتي تستضيفها مدينة بورتيماو على شواطئها البرتغالية، بمشاركة تسعة فرق يمثلها 19 زورقاً.

ويخوض فريق الأبطال «فيكتوري تيم» تحدي جائزة البرتغال الكبرى، عبر الزورقين فيكتوري 3 بقيادة البطل المخضرم أحمد الهاملي، وزورق فيكتوري 44 بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي اليكس كاريلا، حيث يسعى الثنائي الطائر، اليوم، إلى معانقة المراكز الأولى في سباق أفضل زمن، من أجل ضمان مكان متميز في انطلاقة السباق الرئيسي.

وبطموحات كبيرة يدخل حامل لقب البطولة فريق أبوظبي الجولة لتسجيل بداية قوية من أجل الدفاع عن اللقب والدخول في مرحلة جمع النقاط للموسم الحالي.

ويطمح الفريق الأزرق، عبر زورق فيكتوري 44 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا، لصدارة الترتيب العام لبطولة الزمن، حيث احتل كاريلا المركز الرابع في تجارب الأداء بزمن 44.77 بفارق أجزاء من الثانية عن خصمه فيليب تشيبيه، الذي احتل المركز الثالث بتحقيقه 4.69، يتقدمه الأمريكي شون تورنتي من فريق أبوظبي بزمن 43.66، ليحتل بالمركز الأول ستارك بزمن 43.10.

ويملك بطل الفيكتوري اليكس كاريلا فرصة كبيرة لمواصلة تألقه في منافسات وتصفيات أفضل زمن، واحتلال مركز متقدم يمكنه من الاستمرار في صدارة الترتيب العام، وضمان انطلاقة متميزة في بداية السباق الرئيس، بينما تألق فريق الأبطال في فئة الفورمولا 4 (F4-S) حيث تصدر البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 أفضل زمن خلال تدريبات الأمس.

واستطاع البطل شق طريقه بين 9 زوارق منافسه للحصول على المركز الأول بجداره خلال تحديات سباق أفضل زمن بعد تحقيقه 53.70 بفارق كبير عن خصمه محمد المحيربي من فريق أبوظبي، الذي احتل المركز الثاني بعد إحرازه زمن 55:07. وجاء في المركز الثالث المتسابق بيدرو فيليب من فريق أمارافاتي الذي أحرز زمن 56.32.

أفضل زمن

وقال قائد زورق الفيكتوري 3 أحمد الفهيم: «الحمد لله وبعونه ودعم مؤسسة الفيكتوري استطعنا تحقيق المركز الأول في سباق أفضل زمن، ونستعد للتحدي الكبير في السباق الرئيسي وبإذن الله لا نتراجع عن المراكز الأولى».

ويستعد حالياً فريق النجوم بزوارقه الزرقاء للسباق الرئيسي يوم الأحد الموافق 19 مايو، والجميع يضع بين عينيه هدفاً واحداً وهو اعتلاء منصات التتويج ورفع راية الإمارات عالياً.

ومن جهته قال قائد زورق فيكتوري 3 أحمد الهاملي، إن المنافسة في ثاني جولات بطولة العالم للزوارق السريعة تشكل تحدياً خاصاً لفريق الفيكتوري تيم من أجل الصعود في سلم الترتيب العام والمزاحمة على قمة الترتيب.

وأضاف: «هذه ثاني جولات البطولة وفريقنا قد التحدي وقادر من خلال الإمكانات التي توفرها لنا مؤسسة الفيكتوري تيم على خوض هذه التحديات وتحقيق حلم التتويج في النهاية».

ومن جهته عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، عن الارتياح الكبير بالنتائج التي حققها الفريق إلى الآن وقال: «الفيكتوري تيم يمتلك رصيداً فنياً وتقنياً عالياً يؤهله من الصعود على منصات التتويج العالمية. وأبطالنا اليوم أبدوا جهود أكثر من رائعة، ولا نطمح بأقل من المركز الأول في جائزة البرتغال الكبرى، وبإذن الله نعود مع اللقب».