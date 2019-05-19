إثارة في «رماية الشوزن» بدورة «التسامح» في العين

المصدر: العين- البيان الرياضي

تواصلت الإثارة في دورة التسامح الرمضانية بالعين، وشهد نادي العين للفروسية والرماية والغولف، انطلاق منافسات الشوزن، حيث شارك راعي البطولة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، في فقرات بداية المنافسة بإطلاق عدة طلقات في الهواء وتم تقسيم الرماة على ثلاث فئات وهي الهواة (جولتان إضافة للنهائي)، والناشئون (جولتان) والسيدات (جولتان)، وأعدت اللجنة العليا المنظمة جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من الفئات الثلاث.

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، عن سعادته بانطلاق المسابقة، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من قبل الرماة الذين توافدوا من كل إمارات الدولة رغم ضيق الوقت الذي صاحب قرار إقامة الدورة، وقال الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان: اختيارنا مسابقة رماية الشوزن تحديداً جاء من أجل الاستفادة القصوى من البطولة في إعداد أجيال جديدة من الرماة وفي إضافة خبرات جديدة لتسخيرها في خدمة رماية دولة الإمارات في المحافل الدولية المختلفة ورفع راياتها على منصات التتويج وخصوصاً أن رماة الإمارات سبق لهم أن حصدوا الذهب في هذه الرياضة الرائعة فكان لهذا الأمر قيمته في اختيارنا الشوزن تراب.

منافسة قوية

وجرت أول من أمس منافسات حامية في الكرة الطائرة حيث تصدر الزعيم المشهد كأول المتأهلين لنصف نهائي المسابقة، بفوزه على منافسه بيق مارت بي، بثلاثية نظيفة على صالة نادي العين، وهو الفوز الثاني له بالمسابقة ضمن مباريات المجموعة الثانية حيث كان قد افتتح مشواره في المسابقة بفوز مستحق على فريق بيق مارت أيه بثلاثة أشواط من دون مقابل، وتألق لاعبو الزعيم في المباراة ليهيمنوا على مجريات الأمور وينهوا المباراة لصالحهم بالأشواط 25 - 22، و25 - 17، و25-20.

وفي اللقاء الثاني الذي جرى بنفس الأمسية أحيا فريق التعاون آماله في التأهل للدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى بفوزه الصعب على فريق أونلي فريش 3-2، بالأشواط 25 - 22 19 - 25 و20 - 25، و25-22، و15-11، وكان فريق أونلي فريش فاز في المباراة الأولى على فريق كان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

سباق الهجن

وفي منافسة سباق الهجن والتي جرت بأبو سمرة في العين، استمتع عشاق سباقات الهجن بتنافس قوي ومحتدم بين المتنافسين حيث أسفرت النتائج عن فوز الشاهينية لخالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي بالشوط الأول السيف فيما نالت شاهين لسليمان بن سعيد الجحافي الخنجر في الشوط الثاني، وحققت الشاهينية لسليمان الجحافي الشوط الثالث، ونالت المرعب لمحمد بن عامر حمود البادي الشوط الرابع، والشاهينية لناصر بن مبارك بن عية وتصريح لحميد عبدالله الخاطري للشوط الخامس في نفس التوقيت، والأسد لحمدان بن حميد الراشدي للشوط السادس، وناصية لأحمد بن حميد بالدويس للشوط السابع.

وشاهين لسعيد بن محمد الكليلي للشوط الثامن، ودجي لسعيد بن سلومة الخاطري للشوط التاسع، وسراب لمحمد بن سالم الكتبي للشوط العاشر، والشاهينية لسعيد بن حمد هادي الأحبابي للشوط الحادي عشر، وهملول لسيف بن مبارك العرياني للشوط الثاني عشر، والشاهينية لحمدان بن حميد الراشدي للشوط الثالث عشر، و«مبلش» لمحمد بن عامر البادي للشوط الرابع عشر، و«المسك» لعبدالله عبيد الوهيبي للشوط الخامس عشر، و«شاهين» لمبارك بن عيسوب المهيري للشوط السادس عشر، و«الشاهينية» لسرور بن مسري الظاهري للشوط السابع عشر، و«شواهين» لأحمد بن مبارك الشامسي للشوط الثامن عشر، و«مرضية» لأحمد بن علي السوداني للشوط التاسع عشر «للسودانيين»، و«منصح» لصالح مصلاح الرشيدي للشوط العشرين.