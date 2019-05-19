الهاجري: مضامير الدراجات في كل مكان

المصدر: دبي-البيان الرياضي

كشف داود الهاجري المدير العام لبلدية دبي أن مضامير الدراجات الهوائية موجودة في كل مكان في دبي لأن صحة الإنسان في مقدمة أولويات الحكومة، مشيراً إلى أنه تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» فإن البلدية تعمل على زيادة عدد المضامير بالمناطق القريبة من السكان وبالحدائق العامة وبلغ عددها 56 مضمارا حتى الآن، إضافة إلى المضامير التي قامت بتنفيذها هيئة الطرق والمواصلات.

وأشاد الهاجري بمستوى المنافسات، مؤكداً أن الدورة تطورت كثيراً بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.