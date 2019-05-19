إيفري بطلة متعددة المواهب

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تألقت الأمريكية إيفري في سباق الناشئات للدراجات في دورة ند الشبا، بحصولها على المركز الأول، وهي لاعبة متعددة المواهب، حيث تمارس العديد من الألعاب، مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة، ولكن رياضة الدراجات جذبتها، من خلال مشاركتها في سباق الترايثلون في أبوظبي، موضحة أنها تحب بشكل أكبر كرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب مباريات دوري كرة السلة الأمريكي «NBA».

وقالت البالغة من العمر 11 عاماً، إن السباق جاء صعباً للغاية، خاصة أنها تعلمت ركوب الدراجات العام الماضي فقط، عندما جاءت إلى أبوظبي بصحبة أسرتها، وأنها لم تتوقع حصولها على المركز الأول، في مشاركتها الأولى في دبي.