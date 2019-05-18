انطلاق سباق الزمن لمونديال «فورمولا 1»

المصدر: بورتيماو - البيان الرياضي

تنطلق اليوم المرحلة الأولى والحاسمة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تقام في مدينة بورتيماو جنوب البرتغال مع سباق أفضل زمن والتحدي على تحقيق الزمن الأسرع في المنافسة اليوم، ويصطف على خط الانطلاقة اليوم تسعة عشر زورقا تتنافس من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل والأسرع .

وذلك لحصد المراكز الأولى في انطلاقة السباق الرئيسي غداً للجولة، ويسعى فريق أبوظبي بطل المسابقة بزورقيه أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي وأبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي إلى أن يكون صاحب الزمن الأسرع في السباق اليوم في طريقه للانطلاقة الرئيسية غدا.

وتبدأ المنافسة حاسمة اليوم مع الاجتماع التنويري للمتسابقين في الحادية عشرة صباحا، والذي يتم من خلاله إيصال كل الرسائل والقوانين الخاصة بالجولة للمتسابقين وتوضيح أهم اللوائح في السباق والمسار، وبعد ذلك تبدأ الإثارة الأولى مع التجارب الحرة الرسمية، ولاحقا تتحول الأنظار لفئة الفورمولا4 بالتجارب الحرة، ثم أفضل زمن لهذه الفئة وسباق رئيسي أول.

حيث يمثل فريق أبوظبي في هذه الفئة كل من راشد الرميثي ومحمد المحيربي، وبعد منافسات هذه الفئة ينطلق التحدي الأكبر لهذا اليوم وهو سباق الزمن الأفضل لفئة الفورمولا1. وتنطلق منافسات سباق أفضل زمن وتنقسم إلى ثلاث تصفيات، حيث تقام التصفيات الأولى، ويتأهل من خلالها إلى التصفيات الثانية أول عشرة زوارق، والتي يتأهل منها للتصفيات الأخيرة ستة زوارق فقط.