صندوق النقد الدولي بواشنطن يكرّم الأولمبياد الخاص الدولي

المصدر: واشنطن - البيان الرياضي

كرم جيانهاي لين سكرتير عام صندوق النقد الدولي، وصابينا بهاتيا نائب السكرتير العام وجيري رايس مدير عام الاتصالات الأولمبياد الخاص الدولي وهيئة المكتب التنفيذي عقب انتهاء اجتماعات المكتب التنفيذي التي استضافها المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي بواشنطن.

واستمرت على مدى أربعة أيام، وهو أمر يحدث لأول مرة، اعترافاً من الصندوق الدولي - أكبر مؤسسة مالية في العالم - بحركة الأولمبياد الخاص وبدورها الإنساني الذي تقوم به في خدمة ذوي الإعاقة الفكرية.

حضرت مراسم التكريم د. تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي ومارى ديفيز الرئيس التنفيذي والرؤساء الإقليميون لمناطق العالم السبع يتقدمهم المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.