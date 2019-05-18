مواجهات حاسمة ومثيرة بمنافسات التنس اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تواصلت منافسات التنس بنادي أبوظبي الرياضي، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

حيث جرى عدد من المباريات أمس الأول في الدور الأول أمس انتصر اللاعب الجزائري حكيم شرادة على نوري من اليابان بمجموعتين من دون رد، بواقع 6 -1 و6-2، وكذلك فاز المصري عمرو على مواطنه محمد سمير بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة واحدة 6/2، وكذلك فاز الكوري الجنوبي بياينجيون شو على الهندي دانيش بمجموعتين من دون رد، انتهت الاثنتان بنتيجة 6 أشواط لواحد،.

وبصعوبة فاز الإنجليزي باري على الكوري الجنوبي سانجمون لي بنتيجة 6/4 في المجموعتين، كما فاز الكوري الجنوبي كوانسيوب لي على المصري أدهم سمير بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة 6/1 فيهما الاثنتان، واكتسح الياباني مون نظيره الفرنسي فيليب غوير بمجموعتين من دون رد، انتهت الأولى 6/2 والثانية 6/3.

وفي منافسات تحت 16 عاماً ترشح إلى الدور نصف النهـائي اللاعب الفرنسي سيف الدين بو سعدة على حساب مواطنه بان قوار، بعد أن أنهى المباراة فائزاً في المجموعتين 6/1 6/2.

وفي منافسات الفتيات تأهلت اللاعبة ليا مألوف إلى الدور ربع النهـائي من البطولة بعد انتصارهـا على الفرنسية سيلست 6/3 6/4.

3 مباريات

وتقام ثلاث مباريات اليوم في فئة الزوجي للرجال بين الفريق الكوري المكون من اللاعبين واينغيون وكوانسيوب لي، ضد الجزائري حكيم شرادة والياباني مون، وفي المباراة الثانية يلتقي الكوريان الجنوبيان بياينجيون شو وإم تسك شوي بالهنديين سيجال وسونتوس، وفي المواجهة الثالثة يلعب الفرنسيان خالد الكلابي وماكسيوم ضد الكوريين الجنوبيين بياينج يون شو وبونج يونج.

ولفت رضا بو سعدة مدرب منتخب الإمارات والسعودية وتونس السابق، والموظف بنادي أبوظبي الرياضي، والمشرف على منافسات التنس التي تجري بنادي أبوظبي الرياضي، ضمن فعاليات بطولة زايد الرياضية، إلى أن المنافسات تتواصل بقوة ومستويات رائعة وبمشاركة فاقت 70 لاعباً.

وقال: بطولة التنس جاءت أقوى مما كنا نتوقع بل أظن أنها من بين أقوى منافسات البطولة، غير أن المشاركة فيها فاقت 70 لاعباً، فمستويات اللاعبين عالمية، ومعظم اللاعبين قدموا مباريات كبيرة ومستويات لا تصدق، وخاصة في منافسات تحت 14 عاماً، هناك الكثير من اللاعبين الذين برزوا خلال المنافسات وأكدوا أن مستقبلاً باهراً ينتظرهم، وبينهم مواطنون، وآخرون من الجاليات المقيمة بالدولة، وأعتقد أن الوصف الدقيق لمجريات منافسات التنس، هو القول إنها ناجحة تماماً.

مشاركة

وعن المشاركة الكبيرة والإقبال الواسع قال بو سعدة: تعليمات إدارة النادي واللجنة المنظمة كانت واضحة جداً، وتستهدف جذب أكبر عدد من المشاركين، وكان الهدف الواضح من الإدارة هو مد جسور التواصل والتلاقي بين الجاليات المتواجدة في الدولة، ولذلك كانت المشاركة في بطولة التنس من دون رسوم، وتم فتح الاشتراك فيها بحرية لكل الأعمار قبل أن يتم تقسيم اللاعبين لعدد من الفئات.

، وكان الأمر اللافت والمشجع على المشاركة وإقبال اللاعبين هي الجوائز القيمة التي حددتها اللجنة المنظمة، وأعتقد أن فتح باب المشاركة

من دون رسوم هو أمر ميزت به اللجنة المنظمة منافسات التنس من بين كل منافسات بطولة زايد الرياضية.

الحسم

وتدخل منافسات كرة القدم للسيدات في بطولة زايد الرياضية الرمضانية اليوم مراحل الحسم مع انطلاق مباريات دور الثمانية من البطولة التي تقام بالخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.

وتأهلت فرق رويال (أ) وفاير بولز وميهال (ب) من المجموعة الأولى ورويال (ج) وأهلي سداب وتيكي تاك من المجموعة الثانية ورويال (ب) وميهال (أ) من المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية من البطولة وذلك عقب انتهاء مباريات دور المجموعات مساء أول من أمس.

وتقام اليوم مباريات دور الثمانية، إذ يلعب رويال (أ) متصدر المجموعة الأولى مع تيكي تاك ثالث المجموعة الثالثة، بينما تشهد المواجهة الثانية صراعاً بين أهلي سداب ثاني المجموعة الأولى وفاير بولز ثاني المجموعة الثانية، أما المباراة الثالثة فتجمع بين فريق ميهال (أ) وميهال (ب)، فيما يلعب فريق رويال (ج) مع رويال (ب).

وكانت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة قد شهدت تنافساً شديداً بين فرق المجموعات الثلاث من أجل التأهل إلى دور الثمانية ومواصلة مشوار البطولة بنجاح، حيث أسفرت النتائج عن فوز رويال (أ) على الميهال (ب) بهدف نظيف، وفوز فاير بولز على ريجينال سبورت بنفس النتيجة ضمن المجموعة الأولى ليتصدر فريق رويال (أ) المجموعة، وجاء فاير بولز ثانياً فيما تأهل فريق الميهال (ب) كأفضل الثوالث.

وفي المجموعة الثانية تعادل رويال (ج) مع أهلي سداب بهدفين لكل منهما ليتصدر رويال (ج) المجموعة، تاركاً المركز الثاني لأهلي سداب، فيما احتل تيكي تاك المركز الثالث بعد فوزه على المدفعجية بخمسة أهداف مقابل هدف.

واختتمت مباريات الجولة الأولى بمواجهتي رويال (ب) والميهال (أ) التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن المجموعة الثالثة ليتأهلا مباشرة إلى الدور الثاني، فيما ودع التحدي وهانوفر المنافسات رغم فوز الأول بهدفين مقابل هدف.

تأهل

من جهة أخرى تأهل 12 رامياً لنهائي رماية الرجل ببطولة زايد الرياضية بنادي كراكال بعد تأهلهم إلى هذا الدور بمنافسة 22 رامياً نجحوا من خلاله في التواجد باليوم الختامي والحاسم بالأسبوع المقبل، وخاض المتنافسون الدور نصف نهائي بمسافة 15 متراً، ومن المنتظر أن تكون جولة النهائي لمسافة 20 متراً، وحقق خالد حمد المنهالي صدارة مسافة 15 متراً بتحقيق 97 نقطة، بينما جاء خلف حميد عبدالله المزروعي الذي جمع 96 نقطة.

وحقق علي مبارك عمر وعلي القبيسي 95 نقطة في المركزين الثالث والرابع ومن بعدهم ياسر سالم الأميري وموريس كورجاس بـ94 نقطة، وحقق 4 رماة نفس النتيجة 93 وهم محمد راشد الكعبي ومحمد سعيد الأميري وأحمد صالح سعيد ومحمد مبارك البريكي، وأخيراً حقق سلطان المنصوري وسلطان الملا 91 نقطة، على أمل أن يتنافس المتأهلون اليوم في نهائي البطولة التي تقام على مسافة 20 متراً.

وللسيدات ستقام في التاسعة مساء منافسات دور نصف نهائي رماية السيدات بنادي كراكال اليوم بمشاركة 22 سيدة أيضاً ولمسافة 15 متراً ومن المتوقع أن يقام الدور وسط منافسة شديدة من المشاركات وخصوصاً في مسافة 15 متراً التي تؤهل لنهائي البطولة.