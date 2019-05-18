«النيابة» و«بلدية دبي» يتأهلان في «سلة الكراسي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمكن فريقا النيابة العامة وبلدية دبي من بلوغ المربع الذهبي لبطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

وشهد اليوم الرابع من دوري المجموعات الذي أقيم مساء أول من أمس، فوز فريق دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة الصحة بدبي بنتيجة 31-14، ضمن المجموعة الثانية بعدما انتهت الفترة الأولى بتقدم دبي للإسعاف 12-8، وفي الفترة الثانية سجل دبي للإسعاف 19 نقطة مقابل 6 نقاط للصحة، ورفع دبي لخدمات الإسعاف رصيده إلى 5 نقاط من فوزين وخسارة واحدة، فيما ظل فريق هيئة الصحة بدبي في المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط من فوز وخسارتين.

وسجل النيابة العامة المرشح بقوة للوصول للمباراة النهائية فوزاً عريضاً على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ضمن المجموعة نفسها بنتيجة 67-9، وانتهت الفترة الأولى بتقدم النيابة 32-4، وفي الفترة الثانية سجل النيابة 35 مقابل 5 نقاط للطرق، ليرفع النيابة رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل رسمياً إلى الدور نصف النهائي.

فيما تراجع فريق هيئة الطرق في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد دبي لخدمات الإسعاف الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة، ومركز البستان الرابع برصيد 4 نقاط، وهيئة الصحة بدبي الخامس والأخير برصيد 4 نقاط.

وسجل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) فوزاً كبيراً على فريق الأنصاري للصرافة بنتيجة 60-2، ضمن المجموعة الأولى بعدما أنهى الفترة الأولى بالتقدم 32-2، وفي الفترة الثانية سجل 28 نقطة دون مقابل، ورفع ديوا رصيده 5 نقاط من فوزين وخسارة، ليفض الشراكة مع الأنصاري للصرافة الذي ظل في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط من فوز وخسارتين.

وجاء فريق دناتا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. وكان مسك ختام اليوم الرابع في البطولة مع لقاء القمة بين بلدية دبي حامل اللقب وفريق دبي لأصحاب الهمم صاحب الأرض، ضمن المجموعة الأولى، وجاءت المواجهة قوية لما تضمه من لاعبي المنتخب وأيضاً مدربي الأندية الذين شاركوا في البطولة.

ورغم المستوى الفني المرتفع للمباراة إلا أن «بلدية دبي» سيطر على المباراة وسجل 15 نقطة في منتصف الفترة الأولى، ولم يسجل فريق دبي لأصحاب الهمم أية نقاط في الفترة الأولى التي انتهت بتقدم البلدية 25-0، وحسم البلدية المواجهة بالفوز بنتيجة 45-12.

بهذه النتيجة رفع بلدية دبي رصيده إلى 6 نقاط وتأهل رسمياً للمربع الذهبي للبطولة، فيما أنهى دبي لأصحاب الهمم مسيرته في الدور الأول برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين وفي حالة فوز ديوا على دناتا سيتأهل مع البلدية للمربع، وهو الأقرب في لعبة حسابات الجولة الأخيرة خاصة أن دناتا خسر كل مبارياته.

ويسدل الستار مساء اليوم على الدور التمهيدي بالجولة الأخيرة التي تشهد 4 مباريات، حيث يلتقي ديوا مع دناتا وبلدية دبي مع الأنصاري للصرافة في المجموعة الأولى، ودبي لخدمات الإسعاف مع البستان وفي حالة فوز دبي للإسعاف سيتأهل مباشرة للمربع الذهبي، وستكون المواجهة الأخيرة بين النيابة العامة المتصدر مع صحة دبي الأخير في المجموعة الثانية.