«شرطة دبي» تكتسح «التسامح» بالخمسة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتسح فريق شرطة دبي «التسامح» وتغلب عليه بخمسة أهداف مقابل هــدف وحيد في المباراة التي جمــعتهما مساء أول من أمس لحســاب الجولة الأولــى للمجموعة الثانية ضمن منافســات كرة الصالات، ليتصدر بذلك شرطة دبــي مجمــوعته بـ3 نــقاط وبفــارق الأهداف عن «الطاهر» الذي تغــلب بدوره في عــلى «البــحري» 4-2.

ويلتقي غداً، شرطة دبي مع «الطاهر» لفك الشراكة في المركز الأول، و«البحري» مع «التسامح» بينما يختتم دوري المجموعات بعد غد، حيث يواجه شرطة دبي «البحري» ويلتقي «التسامح» مع «الطاهر».

تصدر فريق المدرسة السعودية للقيادة المجموعة الأولى لمنافسات كرة قدم الصالات برصيد 4 نقاط بعدما تعادل 3-3 مع الفيكتوري في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس لحساب الجولة الثانية، بينما حل فهود زعبيل في المركز الثاني بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن «أف 16» الذي حل في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط وجاء الفيكتوري في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وستحدد الجولة الأخيرة الفرق المتأهلة من المجموعة الأولى إلى نصف النهائي، حيث يلتقي غداً «اف 16» مع المدرسة السعودية للقيادة ويواجه فهود زعبيل نظيره الفيكتوري بعد غد.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد جاءت أهداف شرطة دبي عن طريق البرازيلي جيفرسون جيفاس ودي ماتا (هدفين) وبول كونزالز، وعبد الله جمعة، فيما سجل لفريق التسامح الي انتونيو.

جاءت المباراة قوية من جانب شرطة دبي الذي ضغط بثقله في الهجوم، بينما أنقذ حارس المرمى جابر محمد فريقه التسامح من هدفين محققين خلال الدقيقة الأولى.