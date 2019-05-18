«الفيكتوري» يحتجّ على مشاركة لاعب مقيم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قدم فريق الفيكتوري احتجاجاً إلى اللجنة المنظمة حول مشاركة اللاعب المغربي يوسف المزرعي في صفوف «اف16» لعدم مطابقة شروط اللاعب المقيم عليه.

وطلبت اللجنة المنظمة من فريق «اف16» تقديم بعض الوثائق التي تؤيد موقفه قبل اتخاذ القرار النهائي بنتيجة المباراة التي كانت انتهت على أرضية الملعب بفوز «اف16» على الفيكتوري 3-2.

ولعب يوسف المزرعي لنادي الفتح الرياضي السطاتي المغربي الموسم الحالي وهو لاعب دولي ضمن «اسود الأطلس» لكرة قدم الصالات، وفي حال كسب الفيكتوري احتجاجه ضد «اف16» ستتعزز حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي.

وتألق يوسف المزرعي في المباراة أمام الفيكتوري حيث سجل ثنائية وكان وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثالـث.