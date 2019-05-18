نسيم حميد: دبي تبهـرني دائماً

المصدر: دبي-البيان الرياضي

صرح بطل الملاكمة العالمي السابق، البريطاني نسيم حميد، صاحب الأصول العربية، أنه منبهر بدبي دائماً وبما تنظمه من فعاليات رياضية متنوعة على مدار العام.

وذلك أثناء زيارته لمنافسات التحدي الليلي والبادل تنس وكرة قدم الصالات أول من أمس بدعوة من شرطة دبي وضمن برنامج «إسعاد»، وتجول نسيم حميد في مناطق اللعب في قرية التحدي وهو مرتدياً «الكندورة».

وقال: إنه شرف لي أن أكون هنا وبالتواجد في الدورة للمرة الأولى، أنا سعيد للغاية بحضور هذه الفعالية المثيرة، أحب دبي كثيراً، أزورها باستمرار وأفكر بالإقامة هنا حالياً، الأجواء آمنة وممتعة، إنه مكان رائع.

وتابع: الرياضة في دبي دائماً تبهرني بطريقة مذهلة، دائماً تجد الأفضل في دبي وفخور بالإمارات التي تريد أن تكون الرقم واحد في كل ما تفعله.

وتمنى نسيم حميد أن يسهم في تطوير رياضة الملاكمة في الإمارات وأن ينجح في صناعة أبطال ينطلقون إلى العالمية وإلى البطولات من دبي.

كما أشاد بطل الملاكمة العالمي السابق بما تقدمه الدورة من ألعاب رياضية متنوعة ومستويات مميزة، إلى جانب الإبداع عبر إطلاق ألعاب رياضية مبتكرة مثل «تحدي ناس الليلي».

واطلع حميد، على المنافسات التي امتدت لعدة ساعات وسط محاولات من المشاركين للوصول إلى خط النهاية بعد تجاوز العقبات المتنوعة والصعبة، معتبراً أن هذا النوع من الألعاب الرياضية يساهم في تنمية المهارات البدنية والذهنية أيضاً، وهو ما يحفز المشاركين والمجتمع عموماً على ممارسة اللياقة البدنية على مدار العام.

وثمن البطل العالمي السابق لوزن الديك، حفاوة الاستقبال والضيافة من اللجنة المنظمة، حيث قام بجولة أيضاً لمتابعة منافسات كرة قدم الصالات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وأيضاً البادل تنس في الصالة الحديثة المخصصة لهذه اللعبة، إلى جانب تجوله في خيمة الجماهير «ناس هاب» التي تضم مرافق متنوعـة.