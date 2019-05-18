حمدان بن محمد يشهد بــطولة «تحدي ناس الليلي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

بحضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، أقيمت مساء أول من أمس، منافسات الفردي لبطولة «تحدي ناس الليلي» ضمن منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية وتوجيهات سمو ولي عهد دبي وتحمل شعار «قدرات لا حدود لها»، بمجموع جوائز يزيد على ستة ملايين درهم.

وتابع سموه جانباً من منافسات البطولة التي تشمل 1250 من الرياضيين والرياضيات من 49 جنسية، وتضمنت المنافسات 14 عائقاً متنوعاً بدرجة الصعوبة ما بين تحديات التسلق والسباحة والزحف والجري، والتي تم تصميمها لاستخراج أفضل ما لدى المشاركين من طاقة وعزيمة وتحفزهم على تقديم أقصى أداء بدني وذهني، وهي تمثل المرحلة الثانية من «تحدي ناس الليلي» الذي أقيمت منافسات «الفِرَق» فيه الأسبوع الماضي.

حضر المنافسات، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة العليا المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وسجلت المنافسات، تفوقاً إماراتياً بحصول محمد ميرا على المركز الأول في فئة المحترفين الرجال، وجاء بالمركز الثاني الروسي سيرجي بيريلجين، وبالمركز الثالث الإماراتي عبيد النعيمي.

وعلى صعيد فئة السيدات المحترفات، حققت الجنوب أفريقية نادين كاهيل المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني المغربية لطيفة الصاروخ، وبالمركز الثالث الكرواتية تيا فابير.

وبلغ عدد المتسابقين الإماراتيين أكثر من 50% من مجموع المشاركين، ما يؤكد انتشار هذه الرياضة في مجتمعنا بفضل ما تحظى به من دعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتُعد منافسات «تحدي ناس الليلي» عنصراً أساسياً في برنامج دورة ند الشبا الرياضية، منذ إدخالها لأول مرة في الدورة الخامسة عام 2017، وتواصل جذب المزيد من المشاركين من مختلف الجنسيات، حيث شهدت النسخة الحالية تضاعف عدد المشاركين من 650 مشاركاً عند إدراجها لأول مرة في برنامج المنافسات.

كما تم في الدورة الحالية تقسيم المنافسات إلى يومين، وتوزيع المشاركين على فئات المحترفين والهواة للرجال والسيدات من أجل إتاحة الفرصة للمشاركين من خوض منافسات متكافئة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، حيث بلغ عدد المشاركين في فئة المحترفين الرجال 120، والمحترفات السيدات 41، وفئة الهواة للجنسين 1089، وتمثلت نسبة المشاركين من الرجال عموماً 67 بالمئة، والسيدات 33 بالمئة.