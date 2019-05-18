سعيد حارب: الدورة أصبحت أولمبياداً مصغراً

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ند الشبا الرياضية، إن الدورة تواصل تحقيق المزيد من النجاحات وتستقطب المزيد من المشاركين بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحرص سموه على التواجد وحضور المنافسات وتحفيز المشاركين.

وهو الأمر الذي يشكل أكبر تشجيع للجنة المنظمة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التي رسمها سموه لهذه الدورة الرياضية والمجتمعية، كما أنه تشجيع للرياضيين المشاركين على خوض منافسات الدورة بإرادة وعزيمة.

ووصف حارب، الدورة بأنها أصبحت «أولمبياداً مصغراً» نظراً لزيادة وتنوع منافساتها الرياضية، التي تستقطب اهتمامات مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، حيث تحرص اللجنة المنظمة على دعم وتطوير الرياضات الأساسية التي انطلقت مع النسخة الأولى للدورة وفي مقدمتها كرة قدم الصالات وكرة الطائرة والبادل تنس ورياضات أصحاب الهمم، كما تحرص على إضافة المزيد من الرياضات في كل دورة، سواء كانت رياضات أولمبية مثل المبارزة، أو رياضات تتمتع بجماهيرية كبيرة مثل الجوجيتسو وثلاثيات كرة السلة والكريكت والتزلج على الثلج.

وختم حارب، بأن مشاركة أكثر من 6500 رياضي في هذه النسخة، رفع عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقتها إلى أكثر من 30 ألف رياضي، من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو الأمر الذي يؤكد النمو المتزايد للدورة وتأثيرها الكبير في الرياضيين وأيضاً في استقطاب المزيد من الجماهير وخصوصاً العائلات.

من جهته وجه نصر النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وهو أحد المشاركين في تحدي ناس الليلي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على التنظيم الرائع لمسابقة التحدي وللدورة بشكل عام، وقال: هذه الرياضة تمنح ممارسيها الثقة بالنفس وتخلق لديهم قوة تحمل وتعودهم عمل الفريق الواحد والتغلب على العراقيل الصعبة وصولاً إلى خط النهايـة.