سعيد بن مكتوم يحضر منافسات البادل تنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، جانباً من منافسات البادل تنس التي تقام في الصالات الحديثة المخصصة لهذه الرياضة في مجمع ند الشبا الرياضي.

وتابع سموه عددا من المباريات التي أقيمت في إطار التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية، حيث تشهد بطولة البادل تنس مشاركة وجوه جديدة إلى جانب الأسماء المرشحة للمنافسة على الألقاب، وذلك في ضوء الانتشار وزيادة الشعبية لهذه الرياضة على المستوى المحلي بفضل هذه البطولة السنوية التي تقام في الدورة، وجهود اتحاد اللعبة الذي أطلق عددا من البطولات المحلية على مدار العام، إلى جانب تدشين قاعدة البيانات الإلكترونية للاعبين المقيمين.