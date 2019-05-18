ستيفن كوري ينقذ ووريرز ويضعه على مشارف النهائي

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

أنقذ النجم ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين من الخسارة أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز وقاده إلى الفوز 114-111، أمس في الدور النهائي للمنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.على ملعب «أوراكل أرينا» في غولدن ستايت، سجل كوري 37 نقطة بينها 3 رميات حرة في الدقائق الأربع الأخيرة التي شهدت تفوق حامل اللقب بتسجيله 14 نقطة مقابل 3 للضيوف، ليتقدم 2-صفر في نهائي الغربية.

واعترف مدرب ووريرز ستيف كير بمعاناة فريقه وقال «فوزنا كان سرقة. لقد سيطروا علينا في كل المجالات ولعبوا أفضل منا، لكن خبرتنا صنعت الفارق. إلا أننا نجحنا في الخروج من المأزق».