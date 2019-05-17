النصر بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للمرة الـ 18

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، فريق النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) لكرة الطاولة للمرة الثامنة عشرة على التوالي مساء أمس، بعد تحقيقه الفوز على شباب الأهلي 3-1، في المباراة النهائية، والتي جرت في صالة نادي الوصل، بحضور كل من حسن الزرعوني أمين عام الاتحاد، ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وعدد من مسؤولي ناديي النصر وشباب الأهلي.

ومثل النصر في المباراة النهائية اللاعبين راشد عبد الحميد سعيد وراشد محمد عبد الله ومروان منصور غلام، فيما مثل شباب الأهلي اللاعبين عبد الله محمد البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد وفيصل أحمد عباس، وأسفرت مواجهات المباراة النهائية، عن فوز راشد عبد الحميد على عبد الله البلوشي 3-0، وصلاح على مروان 3-2، وفي الزوجي، فاز راشد عبد الحميد وراشد محمد على صلاح وفيصل 3-0، وفاز مروان على عبد الله محمد 3-1.