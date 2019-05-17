نوريا تفوز بدورة «أوميغا دبي مون لايت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حسمت الإسبانية نوريا إتوريوس، لقب دورة أوميغا دبي مون لايت كلاسيك الأولى، التي أقيمت منافساتها مؤخراً على مدى ثلاثة أيام، بملعب فالدو الشهير في نادي الإمارات للغولف، وأثبتت اللاعبة جدارتها بالمركز الأول، وتتوج بالكأس وجائزة مالية وساعة أوميغا سبيدماستر 38 مم الجديدة.

وكانت بطولة أوميغا دبي مون لايت كلاسيك تعرف سابقاً ببطولة أوميغا دبي كلاسيك للسيدات، وكانت تاريخياً تنظّم في آخر موسم الدوري الأوروبي للسيدات في شهر ديسمبر، وفي تغيير سبّاق، تم نقل هذه المسابقة إلى بدايات الموسم وأصبحت أول بطولة محترفين في العالم تلعب مبارياتها ليلاً نهاراً، وتضمنت مسابقتين منفصلتين، أحدهما فردية للمحترفين شارك فيها 56 لاعباً محترفاً، والأخرى مسابقة سكرامبل للهواة والمحترفين