جافيريا عضو فريق الإمارات وصيف المرحلة الخامسة لجولة إيطاليا

المصدر: روما - البيان الرياضي

قدم فيرناندو جافيريا عضو فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المتخصص بسباقات السرعة، أداءً تنافسياً مميزاً، في المرحلة الخامسة من جولة إيطاليا، حيث تمكن الكولومبي من الفوز بالمركز الثاني، بعد انطلاقه في سباق السرعة في الكيلومتر الأخير من السباق.

وشهدت المرحلة الخامسة هطول أمطار غزيرة، زادت من صعوبة السباق، لا سيما بالنسبة إلى الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، الذين انتظروا جميعاً اللحظة المناسبة للانطلاق في سباق السرعة، بمن فيهم جافيريا، الذي انطلق قبل 300 م من خط النهاية، وكاد أن ينتزع الفوز في المرحلة، إلا أن منافسه باسكال أكرمان من فريق بورا-هانزغروي، استطاع تجاوزه عند خط النهاية، وبهذه النتيجة، تمكن جافيريا من الانضمام إلى منصة التتويج للمرة الثانية خلال جولة إيطاليا هذا العام، بعد فوزه بالمركز الأول في المرحلة الثالثة.

وكانت نتائج المرحلة الخامسة، قد أسفرت عن حلول الدراج باسكال أكرمان من فريق بورا-هانزغروي في المركز الأول، وجاء فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات ثانياً، وآرنو ديمار من فريق جروبما-إف دي جاي ثالثاً، وأما عن نتائج التصنيف العام، احتل الصدارة بريموز روجليك من فريق جامبو-فيزما، وحل سايمون ييتس من فريق ميتشيلتون-سكوت ثانياً، وفينشينزو نيبالي من فريق البحرين ميريدا ثالثاً، ودييغو أوليسي من فريق الإمارات رابعاً.