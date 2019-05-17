القبرصي أندريس بطل «التراب» في كأس العالم للرماية بكوريا

المصدر: تشانغون - البيان الرياضي

توج الرامي القبرصي أندريس ماكري بطلاً لبطولة كأس العالم للرماية على الأطباق من الحفرة «التراب» والمقامة حالياً بمدينة تشانغون بكوريا الجنوبية، بعد فوزه في النهائيات برصيد 45 طبقاً، ويتوج بالميدالية الذهبية وينال بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،.

وحل في المركز الثاني بفارق الطلقات الذهبية، الرامي البريطاني ماثيو جون برصيد 45 طبقاً أيضاً، لينال الميدالية الفضية وبطاقة التأهل الأولمبية الثانية، فيما جاء ثالثاً ونال الميدالية البرونزية الرامي الأسترالي جيمس ويلليت برصيد 37 طبقاً، وسبق له الحصول على الكوتا إلى طوكيو 2020 خلال فوزه ببطولة العالم بتشانغون العام الماضي.

وأما عن نتائج منتخبنا، فليس بالإمكان أبدع مما كان، حيث حقق كل من حمد بن مجرن الكندي وظاهر العرياني الأكثر خبرة في «رماية التراب» 115 طبقاً، وحقق خالد الكعبي الذي يشارك رسمياً لأول مرة 114 طبقاً، وسيف الشامسي 111 طبقاً وهو ما لم يحققه من قبل في أية مشاركة له، وإحقاقاً للحق فإن رماتنا لم يقصروا رغم تواضع الأداء ويمكن اعتبار المشاركة ناجحة إلى حد ما، وتتصدر الولايات المتحدة البطولة حتى الآن برصيد أربع ميداليات منها ذهبيتان وواحدة فضية وأخرى برونزية، وتليها الصين برصيد ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى فضية، ثم قبرص بذهبية واحدة، وتليها إيطاليا بميداليتين واحدة فضية والأخرى برونزية.

وتنطلق اليوم منافسات بطولة الزوجي المختلط بمشاركة 84 رامياً ورامية يشكلون 42 فريقاً ونحن ليس للإمارات فريق مشارك في هذه المسابقة.