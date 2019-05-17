«الفيكتوري تيم» يستهل مونديال أمريكا لتحدي الزوارق السريعة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستهل فريق مؤسسة «الفيكتوري تيم» مشواره اليوم، في بطولة العالم للتحدي للزوارق السريعة الفئة الأولى، في مياه منطقة كوكو بيتش في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

والتي تستمر منافساتها حتى بعد غدٍ، وتتضمن هذه البطولة العالمية 6 سباقات خلال موسمها في 2019، تقام جميعها في أمريكا، ويشارك أمراء البحار بقيادة البطلين الإماراتيين العالميين سالم العديدي وعيسى آل علي بزورق رقم 3، ويعتبر الفيكتوري تيم أول فريق من المنطقة (إقليمياً) يشارك في بطولة العالم للزوارق السريعة «بي 1 سوبر ستوك» في ولاية فلوريدا أنشط المدن عالمياً في استقبال وتنظيم سباقات الزوارق السريعة، وتعتبر هذه البطولة من أضخم البطولات عالمياً، حيث تستقطب ما يزيد على 100 ألف شخص في الحدث الواحد، ونظمت البطولة أكثر من 85 مرة عالمياً خلال العقد الماضي، وتلقى رواجاً باهراً وسط الرياضات البحرية، كونها أكثر بطولات العالم تحدياً.

وأكد حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن المشاركة في بطولة العالم للفئة الأولى، تؤكد المكانة الكبيرة والقوية التي أصبح يحتلها الفريق على الساحة البحرية العالمية، وقال أن الفريق جاهز للمنافسة على الألقاب وترسيخ مكانة دبي على خارطة المدن العالمية في مجال الرياضات البحرية، ونحن نعمل على إبراز الكوادر والمواهب الوطنية المتألقة، وأبطالنا اليوم قادرين على خوض أكبر تحديات العالم في جميع مجالات الرياضات البحرية، وأكد أن زوارق الفيكتوري تيم تمثل الإمارات دوماً وترفع علمها في جميع المنافسات العالمية، متمنياً أن يعود أبطال الفيكتوري تيم إلى أرض الدولة متوجين باللقب العالمي.