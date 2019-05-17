صلاح أمين: تجربة السلة ناجحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد صلاح أمين رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية أن إدراج منافسات كرة السلة الثلاثية تجربة ناجحة للعام الثاني على التوالي.

وقال: النسخة الثانية من كرة السلة، حققت الهدف الذي رسمناه خاصة أن النسخة الأولى كشفت لنا الإقبال الكبير على اللعبة باعتبارها من الألعاب الشعبية والمجتمعية، واخترنا إقامتها في حي دبي للتصميم، حيث يتواجد الملاعب وأيضاً أماكن للجمهور ولا يوجد زحام، والوصول إليها سهل، كما أن البطولة أزاحت الستار عن نجوم واعدين في كل الفئات، وكانت هناك مستويات عالية، وستكون هذه البطولة ضمن بطولات الدورة في العام المقبل بعد النجاحات التي حققتها.

وأضاف: البطولة شارك فيها جميع فئات المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين على أرض الدولة، وأبرزت مستويات جيدة، وهو ما كنا نهدف إليه.