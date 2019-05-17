«دبي لأصحاب الهمم» يتصدّر في «سلة الكراسي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدأت ملامح الدور نصف النهائي لبطولة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم تتشكل، بعد انتهاء الجولة الثالثة للبطولة التي أقيمت أول من أمس، حيث نجح فريق دبي لأصحاب الهمم في تحقيق فوز عريض على فريق دناتا بنتيجة 33-6 في المجموعة الأولى، فيما نجح فريق بلدية دبي في تخطي عقبة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنتيجة 35-23، في نفس المجموعة.

صدارة

وتصدر فريق دبي لأصحاب الهمم المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة، يليه في المركز الثاني فريق بلدية دبي من فوزين متتاليين، وبرصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث جاء فريق ديوا برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة والرابع فريق الأنصاري للصرافة بنفس الرصيد من النقاط والخامس فريق دناتا برصيد 3 نقاط من 3 هزائم.

وأقيمت مباراتان لحساب المجموعة الثانية، وقد نجح فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي من الفوز على فريق البستان 18-16، وفي المباراة الثانية تفوق فريق النيابة على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 28-15، وقفز النيابة العامة لصدارة المجموعة الثانية من فوزين متتالية وبرصيد 4 نقاط، يليه فريق هيئة الطرق والمواصلات برصيد 4 نقاط من فوز وخسارتين والثالث فريق البستان برصيد 4 نقاط من فوز وخسارتين والرابع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة والخامس فريق هيئة الصحة بدبي برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.