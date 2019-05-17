منع استخدام 3 أنواع من الدراجات الهوائية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنوي اللجنة المنظمة لسباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الرياضية عدم السماح باستخدام 3 أنواع من الدراجات الهوائية، وهي ذات مقود الـ (TT)، والدراجات الجبلية (MTB)، والدراجات الخاصة بسباقات ضد الساعة.

وتنطلق مساء اليوم، فعاليات اليوم الأول لسباق الدراجات الهوائية الذي يمتد لمسافة 77 كلم للمحترفين و10 كلم للهواة، حيث تدشن المنافسات 4 فئات، وهي: فئة الناشين، وفئة الناشئات، وفئة أصحاب الهمم، والفئة المفتوحة للرجال.

منافسات

وتقام غداً منافسات 3 فئات، وهي: فئة الهواة المواطنين، الفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنات، ليكون الإجمالي في سباق الدراجات 7 فئات، مع تخصيص جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى.

وأعدت اللجنة المنظمة كل الترتيبات، من خلال تخصيص الخيم الطبية ومراكز المأكولات، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف وتوفير حمامات الثلج ومحطات التدليك والاسترخاء للعضلات.

كما ستقوم اللجنة المنظمة بتثبت شريحة إلكترونية للتوقيت على الدراجين المشاركين في منافسات فئات المحترفين التي تمتد لمسافة 77 كلم.

وعلى صعيد فئات المحترفين، فإن الفئة المفتوحة للرجال مسموح المشاركة فيه للاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية المواطنين والمقيمين، الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة، ونفس الحال ينطبق على الفئة المفتوحة للسيدات.