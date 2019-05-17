«ذا بيغ 3» و«الشارقة للمرأة» يحلّقان بلقب السلة الثلاثية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

حلّق فريق «ذا بيغ 3» ونادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقبي النسخة الثانية لبطولة السلة 3*3 في منافسات الرجال والسيدات التي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، بعد أسبوع حافل بالإثارة على ملاعب حي دبي للتصميم بمشاركة 66 فريقا تنافسوا في الفئات الأربع، للرجال والناشئين والسيدات والناشئات.. وجاء تتويج فريق «ذا بيغ 3» بكأس البطولة لفئة الرجال بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «بول ابوف أوول» بنتيجة 19-11، وجاء فريق العميد في المركز الثالث بعد فوزه على فريق الهيبة 21-12 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس بطولة السيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «أند ون» بنتيجة 13-6، فيما أحرز المركز الثالث فريق شيفروليه بعد فوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على فريق سوس ايسترن تيم 7-6.

وتوج فريق كواترو بكأس بطولة الناشئات بعد فوزه على فريق بروكلين نيتس بنتيجة 9-2، وجاء فريق جاما في المركز الثالث بعد فوزه على فريق هوبرز 10-2، فيما فاز فريق «تريبل ثريد» ببطولة الناشئين بعدما تخطى فريق جاما بلاك في المباراة النهائية بنتيجة 13-12 حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 12-12، وحسمها «تريبل ثريد» بتسجيل النقطة الفاصلة، وجاء في المركز الثالث فريق الشارقة بعد فوزه على فريق «ادما» 8-7.

وحضر مراسم التتويج صلاح أمين رئيس اللجنة التنفيذية بالدورة وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعائشة الجسمي مديرة الفعالية. وشهد الختام، فاصلاً من الاستعراضات والجوائز الخاصة بالجمهور حيث قامت اللجنة المنظمة بعمل جائزة «الرمية الحرة» وكل من سجل من الجمهور حصل على هدية عبارة عن كرة سلة، إضافة إلى مسابقة الاستعراض بين اللاعبين.

وأكد عادل البناي أن فعالية كرة السلة لاقت إقبالاً كبيراً في النسخة الثانية، وقال: يكفي أنه وصل عدد الفرق المسجلة إلى 90 فريقاً وتم تصفيتهم إلى 66 فريقاً، وقد لاحظنا أن هناك إقبالاً من فئة الشباب على المشاركة فيها، وهي الفئة التي قمنا بإضافتها هذا العام.