«أنكل سعيد» يبلغ نصف نهائي البادل تنس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بلغ فريق «أنكل سعيد» الدور نصف النهائي لمنافسات فئة الفرق في بطولة البادل تنس، وذلك بعدما تفوق مساء أول من أمس، على منافسه فيكتوريوس، بواقع مباراتين دون رد.

وتفوق «أنكل سعيد» في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-0، وفي المباراة الثانية بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-0 و6-0.

وتأهل الثنائي محمد الجناحي وسعيد المري إلى المباراة النهائية لفئة المواطنين، حيث ضربا موعداً مع الشقيقين عبدالله ومحمد أهلي.

ونجح محمد الجناحي وسعيد المري من التفوق في الدور نصف النهائي، أول من أمس، على الثنائي محمد النعيمي وعلي الشريف، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-0، فيما تفوق الشقيقان عبدالله ومحمد أهلي على الثنائي الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وعمر الشريف، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و7-5.

وستتوقف منافسات البادل تنس لمدة يومين من أجل إقامة منافسات الدراجات الهوائية، على أن تستكمل بعد غد، وذلك بإقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث لفئة الفرق، على أن تقام يوم الثلاثاء المقبل مواجهتي النهائي وتحديد المركز الثالث لفئتي المواطنين والرجال المفتوحة.