35 لاعباً ولاعبة في رمضانية الشطرنج برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

يدشن 35 لاعباً ولاعبة بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة الرمضانية للشطرنج الخاطف في نسختها الثانية، والتي تقام بالتعاون بين نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج والنادي السوداني برأس الخيمة، بمشاركة الفئات العمرية المختلفة وسط توقعات بارتفاع مستوى المنافسة على غرار النسخة الأولى العام الماضي، والتي شهدت درجة كبيرة من الإثارة للوصول إلى المراكز الأولى.

وأكمل النادي السوداني ترتيبات اليوم الافتتاحي، مساء أمس، لتحقيق النجاح الذي كان حاضراً بالنسخة الأولى، وتم رصد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب تكريم بعض الفئات الأخرى مقدمة من عبدالرحمن عبدالله بن جمعة، نجل المرحوم عبدالله بن جمعة، والذي أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت، وقال إن مثل هذه المبادرات تعزز التعاضد بين أفراد المجتمع.