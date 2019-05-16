انطلاق بطولة الشيخ سهيل بن حشر الرمضانية الأولى غداً

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

تقام مساء غد الجمعة بطولة الشيخ سهيل بن حشر الرمضانية الأولى لفرق الدراجين، وذلك في عجمان بمشاركة العديد من الدراجين، وبرعاية كريمة من الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك آل مكتوم.

وتتضمن البطولة الأولى من نوعها في هذا الشهر الكريم عدداً من الفعاليات المنوعة، مثل الكرة الطائرة، لعبة السنوكر، تنس الطاولة وشد الحبال وسط أجواء ترفيهية تهدف إلى جمع هذه الفرق.

وقد أنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات اللازمة لإقامة هذه الفعالية المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة، وذلك بهدف أن تظهر الفعالية بالصورة المثالية المطلوبة.

وأعرب الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك آل مكتوم عن سعادته لهذه المبادرة المقامة لفرق الدراجين، مؤكدا أن شهر رمضان الفضيل فرصة للالتقاء مع مجموعة الدراجين في عجمان وبقية الإمارات بدولة الامارات العربية المتحدة الحبيبة وخوض مختلف الفعاليات الترفيهية التي تعزز من العلاقات والمحبة بين الجميع، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.