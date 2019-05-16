دبي تستضيف كأس العالم للمبارزة للفتيات غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تنطلق صباح الغد، بصالة نادي شباب الأهلي، فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح «الأيبيه» للمبارزة للفتيات - دبي 2019، التي ينظمها اتحاد المبارزة للسنة الثانية على التوالي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 238 لاعبة من ألمع نجوم وبطلات اللعبة من مختلف دول العالم يمثلن 47 دولة يتنافسن في فئتي الفردي والفرق التي بلغت عددهم 29 فريقاً في واحدة من أكبر البطولات العالمية للعبة النبلاء.

وتقدم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموه اللامحدود لاتحاد المبارزة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته للبطولة.

مؤكداً أن دعم سموه للأحداث الرياضية العالمية، التي ينظمها اتحاد المبارزة يعد الدافع الأكبر لنا لتنظيم هذا الحدث، بما يعكس المكانة المرموقة للدولة لدى الأسرة الرياضية العالمية بصفة عامة وعالم المبارزة على وجه الخصوص.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: الاتحاد الدولي للعبة منح الإمارات تنظيم البطولة لمدة 4 سنوات اعتباراً من النسخة السابقة عام 2018 وحتى نسخة عام 2022، وهو الأمر الذي يعكس مكانة دولتنا الحبيبة لدى أسرة المبارزة الدولية، لاسيما بعد نجاح النسخة الماضية 2018 وفازت بها الولايات المتحدة الأمريكية.