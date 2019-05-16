«فورمولا 1 أبوظبي والفيكتوري» يستهدفان لقب جولة البرتغال

المصدر: بورتيماو - البيان الرياضي

وصلت إلى مدينة بورتيماو البرتغالية، بعثتا فريقي أبوظبي والفيكتوري تيم للفورمولا 1، لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تنطلق فعالياتها غداً، بإجراءات الفحص الفني والتسجيل، والتجارب الحرة، بينما يقام بعد غد سباق أفضل زمن، وسيكون الموعد الأحد المقبل، مع السباق الرئيس، الذي يكشف هوية بطل الجولة الثانية، وسط ترقب كبير من كافة المشاركين لهذه الجولة، وأيضاً طموحات مختلفة من أجل المنافسة على لقب البطولة، ومنها بالتأكيد ممثلو الإمارات.

ويسعى فريق أبوظبي بطل آخر نسختين من البطولة، وحامل اللقب ست مرات، في تاريخ مشاركاته، إلى أن يتوج باللقب للمرة السابعة، وللسنة الثالثة على التوالي، خاصة أنه الفريق الوحيد حالياً بين كل الزوارق التسعة عشر المشاركة في الجولة، الذي يمتلك أعلى رقم من سجلات الفوز بين كل المحترفين والمشاركين، ويحمل فريق أبوظبي ذكريات جميلة في بورتيماو، حيث توج الموسم الماضي كأول وثاني الجولة.

ولهذا تحمل زوارق الفريق هذا الموسم الرقمين 1 و2، ويضم الفريق في هذه الجولة، كلاً من المتسابقين ثاني القمزي وراشد الرميثي ومحمد المحيربي، بالإضافة لحضور المتسابقين الاحتياطيين راشد القمزي وناصر الظاهري، وبرفقتهم جمعة القبيسي «راديو مان» الفريق.

تطلعات الفيكتوري

ويشارك فريق الفيكتوري تيم بروح إيجابية عالية، ورغبة بخوض التحدي الجديد، والسعي للوجود في المراكز الأولى، وهو مجهز بأفضل معايير تكنولوجيا الرياضات البحرية، ويخوض الفيكتوري تيم المنافسة في فئتي محترفي الفورمولا 1 وفئة الفورمولا 4، حيث سيشارك الفريق بزورقين في فئة الفومولا 1، بقيادة بطل العالم أربع مرات، الإيطالي أليكس كاريلا بزورق رقم 44، والبطل الإماراتي المخضرم أحمد الهاملي بزورق 3.

وشارك البطل الأولمبي الإماراتي علي اللينجاوي في ثاني جولات مونديال الفورمولا (F1h2o)، ويذكر أن الفريق يشارك بزوارق إماراتية 100 %، من تصميم وصناعة مؤسسة الفيكتوري تيم، في حين ستكون مشاركة الفريق في فئة الفورمولا 4، بقيادة البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم، بزورق رقم 3.

فريق أبوظبي جاهز

وكشف سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن الاستعداد البدني والذهني والمعنوي لمتسابقي أبوظبي، والتأهب الكامل من أجل المشاركة في الجولة الثانية من البطولة، وركز على أن الفريق قادم كي ينافس على المراكز الأولى، وقال: نحن هنا من أجل المنافسة على المراكز الأولى، ولا شيء غير ذلك، نريد أن ننهي هذه الجولة بالنقاط التي تضمن لنا الحصول على المراكز الأولى في الترتيب العام، وتصدر البطولة مع نهاية جولة بورتيماو، وأستعد الفريق جيداً من أجل السباق، وكان له حصص تدريبية عديدة قبل القدوم إلى هنا، ونحن جاهزون تماماً لكي ننافس في هذه المرحلة من البطولة.

وأضاف الرميثي: تعد هذه المرحلة مهمة جداً، حيث إنها لجس نبض بقية الفرق، والتعرف إلى مستوياتهم واستعدادهم من أجل المنافسة، وأيضاً كشف التقنيات التي يمتلكها كل فرق، سواء على مستوى الزوارق الحديثة أو الخطط والاستراتيجية للمنافسة.

مسيرة الإنجازات

أكد حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن الفريق يضم أفضل الخبراء في المجال، ويفتخر بوجود أبطال إماراتيين قادرين على خوض التحديات العالمية، لتحقيق المراكز الأولى، التي هي هدف دولة الإمارات، العاشقة للمركز الأول دائماً.

وأوضح أن الفريق يسعى لزيادة عدد الميداليات الذهبية للمؤسسة وللدولة، وأن يقدم موسماً بحرياً مميزاً واستثنائياً، وأن يواصل مسيرة الإنجازات التي حققها الفريق من خلال تاريخه العريق، واعتبر حريز المر، بطولة العالم للفورمولا 1، تحدياً جديداً يسعى الفريق لخوضه والفوز به، كاشفاً عن الروح المعنوية العالية للمتسابقين، والتي تبشر بالخير.