مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع فرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، لودفيك بوي سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، بمناسبة إصدار المجلس دليل الفعاليات الرياضية في دبي للفترة 2019-2030 باللغة الفرنسية، وتوزيعه داخل وخارج الدولة، وكذلك بحث تعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين، وتم في اللقاء الذي حضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، استعراض أوجه التعاون بين مجلس دبي والمؤسسات الرياضية الفرنسية.

وأكد مطر الطاير، حرص المجلس على التعاون مع اتحاد كرة القدم الفرنسي والأندية الفرنسية التي تعد من أندية النخبة في أوروبا والعالم، من حيث أنظمة العمل وقطاع الأكاديميات وتأهيل الكوادر التدريبية واللاعبين، وقد انتهى قبل عدة أيام فريق من الخبراء الفرنسيين، من تقييم أكاديميات كرة القدم في أندية دبي، وتقديم الملاحظات الخاصة بجوانب الإدارة والتخطيط والتدريب وانتقاء وتطوير المواهب.

ثقل الكرة الفرنسية

وقال الطاير: فرنسا دولة صديقة، وهي تمثل ثقلاً كبيراً في الرياضة العالمية سواء في كرة القدم التي أحرز منتخبها الأول كأس العالم مرتين وانتشار المدربين واللاعبين الفرنسيين في أهم الأندية والمنتخبات، أو في الرياضات الأخرى، ولذلك نحن حريصون على التعاون مع اتحاد كرة القدم والأندية الفرنسية، كما أن الفرنسيين شعب يعشق الرياضة والفرق الفرنسية دائمة التواجد في البطولات التي يتم تنظيمها هنا، إلى جانب حضور الجماهير الفرنسية للمنافسات.

ومن هنا جاء قرارنا بإصدار دليل الفعاليات الرياضية في دبي للسنوات الـ 12 المقبلة من 2019 إلى 2030 باللغة الفرنسية لكي نتيح للفرنسيين ولجميع المتحدثين باللغة الفرنسية في الدولة وخارجها فرصة التعرف على برنامج فعالياتنا السنوية المتنوعة من أجل حضور الفعاليات أو تنسيق أية فعالية وبطولة وحدث يريدون تنظيمه هنا.

دليل الفعاليات

وأضاف: دليل الفعاليات الرياضية في دبي هو الأول من نوعه في العالم الذي يعطي المتابع فكرة كاملة عن فعاليات تمتد لفترة 12 سنة، وقد نال منذ إصداره في عام 2011 باللغتين العربية والإنجليزية إشادة واسعة من المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية ومن منظمي الفعاليات والجمهور الرياضي كونه منح الجميع الفرصة للاطلاع على الفعاليات لسنوات مقبلة وترتيب التزاماتهم واختيار الأوقات التي تناسبهم سواء للتنظيم أو حضور المنافسات والاستمتاع بالأجواء الرائعة هنا.

وأكد الطاير أن مجلس دبي الرياضي حريص على تطوير قطاع الفعاليات الرياضية وتدعم العاملين فيه سواء من خلال إصدار هذا الدليل السنوي، وأيضاً من خلال نظام تسجيل وتصنيف الفعاليات الرياضية الذي يتيح للمنظم التسجيل والحصول على الموافقات إلكترونيا وبوقت قياسي، كما أن نظام تصنيف الفعاليات الذي يشارك فيه مختلف الجهات ومن بينها المنظمون والجمهور والمشاركون يساهم في دعم جهود المنظمين وإبراز تميزهم وتقديرهم.

شرف واهتمام

ومن جانبه، قدم لودفيك السفير الفرنسي، الشكر إلى مطر الطاير على استقباله وعلى مبادرة مجلس دبي الرياضي بإصدار هذا الدليل المميز في الشكل والمحتوى، وقال: شرف لي أن أتلقى دعوة من مجلس دبي الرياضي اليوم لإطلاق دليل الفعاليات الرياضية 2019-2030 باللغة الفرنسية.

وأضاف: أظهرت دولة الإمارات اهتماماً متزايداً، باللغة الفرنسية والثقافة الفرنكوفونية، ويسرني أن أرى تزايد عدد المتحدثين بالفرنسية في البلاد، ولا شك في أن حدث إطلاق النسخة الفرنسية من دليل الفعاليات الرياضية، يعكس مكانة اللغة الفرنسية في دولة الإمارات.

30000

أكد السفير الفرنسي وجود 30 ألف فرنسي يعيشون في الدولة و300 ألف شخص يتحدثون اللغة الفرنسية، حيث ستحرص السفارة الفرنسية على إيصال نسخ مطبوعة أو إلكترونية من الدليل إليهم، وقال: من خلال الرياضة، نتشارك في قيم الانفتاح والتضامن والحوار بين الثقافات.

ويسعدني أن اللغة الفرنسية سترتبط بأحداث رياضية كبرى قادمة في الإمارات العربية المتحدة من 2019 إلى 2030 لحمل هذه الرسالة القوية والعالمية.