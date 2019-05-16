إسبريا وأفوك إيلايت إلى نهائي طائرة السيدات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تواصلت مساء أمس الأول منافسات السيدات للكرة الطائرة، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الـ23 والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث أقيمت مباراتا دور الأربعة وسط حضور إداري وجماهيري كبير، حيث جمعت المواجهة الأولى فريقي أدفك آي أو وإسبريا فولي والتي انتهت بفوز الأخير بشوطين دون رد، حيث حسم إسبريا فولي الشوط الأول بفوز سهل بـ25 نقطة مقابل 15، قبل أن يفوز في الثاني بـ25 نقطة مقابل 18، ليحجز أول مقاعد النهائي.

وفي المباراة الثانية حقق فريق أفوك إيلايت فوزا سهلاً وصعد للنهائي على حساب اف اس ام نينكس بشوطين دون رد، انتهى الأول منهما بـ25 نقطة مقابل 15، والثاني بـ25 نقطة مقابل 17، ليضرب أفوك إيلايت موعداً مع فريق إسبريا فولي في النهائي، فيما يلعب فريقا أدفك آي أو و اف اس ام نينكس على المركز الثالث.

وأشاد بيدجا بيتكوفيتش المشرف على منافسات كرة الطائرة ببطولة زايد الرمضانية والموظف بأكاديمية النخبة للكرة الطائرة في دبي بالمستوى العالمي الذي ظهرت به الفرق، وثمن التنظيم الراقي من قبل اللجنة المنظمة، وقال: مستويات الفريق في منافسات الكرة الطائرة، سواء كانت للرجال أو للسيدات فاقت التوقعات، وأظهرت مقدرات كبيرة للفريق واللاعبين تليق باسم وتاريخ بطولة زايد، وتؤكد المكانة الكبيرة والمميزة للبطولة.

من جهة أخرى تنطلق في التاسعة مساء منافسات بطولة كرة اليد النسائية بصالة نادي بني ياس ضمن بطولة زايد الرياضية بمشاركة 9 فرق على مدار يومين ستخوض المنافسات بعد توزيعها على ثلاث مجموعات بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة بالإضافة لفريق واحد كأفضل ثالث إلى نصف نهائي البطولة، وتخوض كل مجموعة مباراتين في اليوم الأول على أن تقام المباراة الأخيرة في كل مجموعة باليوم التالي، بالإضافة للمواجهات الإقصائية.

من جانبها أكدت رحاب عبدالله الحارثي مديرة فريق اسبيريا للكرة الطائرة للسيدات أن بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الثالثة والعشرين، تمثل واجهة حضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: «البطولة تعتبر حدثا رياضيا سنويا ينتظره الرياضيون وحقق نجاحاً كبيراً في النسخ السابقة وشهد حضوراً جماهيرياً لمختلف الألعاب المشاركة وتحديداً كرة الطائرة».

وأضافت، «إن استمرارية البطولة ووصولها للنسخة الـ 23 دليل على نجاحها ووصولها للعالمية لتكون مرجعا رياضيا مهما ومحطة استقطاب المواهب والنجوم أيضا».

كاشفة عن احتراف عدد من اللاعبات المحليات في دوريات خارجية بعد مشاركتهن في النسخ السابقة للبطولة الرمضانية السنوية التي وصفتها بالمونديال الرمضاني.

واعتبرت رحاب أن من أهم مكاسب بطولة زايد الرياضية الرمضانية هو الاحتكاك مع النخبة من نجوم العالم في جميع الرياضات لاكتساب خبرات جديدة تسهم في الارتقاء بمستوياتهم، مما سيكون له مردود إيجابي على اللاعب واللاعبة الإماراتيين في مختلف الألعاب.

ودعت رحاب الحارثي السيدات للحضور إلى مقر نادي الضباط بالعاصمة أبوظبي والاستمتاع بمشاهدة المنافسات الرياضية والمشاركة بالأجواء الرمضانية التي تشهدها الخيمة الرياضية طوال فترة البطولة الرمضانية.

31 هدفاً

شهدت الجولة الأولى من بطولة كرة القدم للسيدات التي انطلقت منافساتها مساء أول من أمس تسجيل 31 هدفاً في 6 مباريات بمعدل 5.16 أهداف في المباراة الواحدة، وهو ما يؤكد أن المنافسة على لقب كرة القدم النسائية سيشهد صراعاً شرساً بين أكثر من فريق يتطلع للتتويج باللقب.

وضرب فريق الميهال (ب) بقوة في أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى بعدما اكتسح فريق ريجينال سبورت بـ 11 هدفاً مقابل هدف واحد ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فريق رويال (أ) الذي حقق فوزاً بهدفين نظيفين على حساب فاير بولز.

وفي المجموعة الثانية اكتفى فريق رويال (ج) بثلاثية في مرمى فريق المدفعجية الذي لم يتمكن من مجاراة منافسه الذي فرض سيطرته الواضحة على المباراة ليحصد فريق رويال (ج) أول ثلاث نقاط في البطولة، بينما نجح فريق أهلي سداب في الفوز على نظيره تيكي تاك بهدفين دون رد.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة حقق فريق الميهال (أ) فوزاً عريضاً على نظيره هانوفر بثمانية أهداف مقابل لا شيء، فيما شهدت المواجهة الثانية في المجموعة فوز ريال (ب) على التحدي بأربعة أهداف نظيفة.

وتقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والتي سيتحدد على ضوئها الفرق المتأهلة للدور الثاني، إذ يلعب فريق ريجينال سبورت مع فاير بولز ويواجه رويال (أ) فريق الميهال في أقوى مباريات المجموعة.

وفي المجموعة الثانية يواجه تيكي تاك فريق المدفعجية، بينما يلعب رويال (ج) مع أهلي سداب، وتختتم مباريات دور المجموعات بلقاءي هانوفر مع التحدي ورويال (ب) في مواجهة الميهال (أ) ضمن المجموعة الثالثة.

ثلاث فئات

تنطلق في العاشرة مساء بطولة زايد الرمضانية للشطرنج في نادي ضباط القوات المسلحة باستضافة ثلاث فئات مختلفة هي بطولة الأساتذة الدولية المفتوحة وبطولة السيدات الدولية وبطولة الناشئين فئة 14 سنة، وسيدير البطولة طاقم تحكيم إماراتي برئاسة الحكم الدولي سعيد أحمد محمود، وعلى مستوى بطولة الأساتذة سيتم اعتماد النظام السويسري من تسع جولات بهذه البطولة وبزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب مع إضافة عشر ثوان لكل نقلة.

وستحظى هذه الفئة بمشارك كبيرة من نجوم لعبة الشطرنج من أبطال الدولة كاللاعبين عمران الحوسني وسلطان الزعابي وأحمد الرميثي وسلطان الدرمكي والأساتذة الدوليين الأوكراني ديمتري كوماروف والروماني فيوريل يورداكيسكو والأوزبكي سيرجي كايوموف.

وعلى مستوى بطولة السيدات فستقام من سبع جولات بزمن 15 دقيقة مع إضافة العشر ثوان، وستشارك بطلة العالم الإماراتي روضة السركال، بالإضافة لأبرز لاعبات الدولة على سعيد اللعبة وستقام بطولة الناشئين بنفس نظام السيدات، ومن جانبه أشاد حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بنجاح التعاون القائم بين اللجنة المنظمة العليا لبطولة زايد الرياضية بإدارة نادي ضباط القوات المسلحة وأسرة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة للعام الثالث عشر على التوالي.

مؤكداً أن الاستمرارية بتنظيم هذه البطولة بشكل متواصل خير دليل على نجاحها، وأوضح تمنى الخوري التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة المهمة والتي أصبحت جزءاً من مشاركة لاعبينا خلال الموسم الرياضي.

02

فاز فريق شرطة أبوظبي للملاكمة بميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية في بطولة زايد المفتوحة للملاكمة التي أقيمت، بالخيمة الرياضية، بنادي ضباط القوات المسلحة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مباريات الأدوار التمهيدية، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً، وحصد شرطة أبوظبي ذهبيتين الأولى في وزن 48 كغ، والثانية في وزن 56 كغ، فيما نال فضية في وزن 91 كغ، وبرونزية في وزن 75 كغ.