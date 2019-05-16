«الأب راموس» وراء نجاح العملاق هرنانديز

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وراء كل لاعب ناجح أب عظيم، بهذه العبارة لخّص العملاق هرنانديز راموس لاعب فريق «المفاجأة»، نجاحه في عالم الكرة الطائرة، وقال: لولا والدي، لما كنت لاعب كرة طائرة، عندما فتحت عيني وجدت والدي لاعباً، وحاولت أن أسلك الطريق نفسه، ونظراً لخبرته وتجربته الطويلة، فقد ساعدني على اختصار المشوار، وسهل مهمة تحقيق ما كنت أتطلع إليه.

وحضر الأب راموس في مدرجات ند الشبا، وخطف الأنظار إليه بتشجيعه اللافت له، وتوجيه النصائح لابنه، والطريف في الأب راموس، أنه لا يكتفي بحضور المباريات، بل يحرص على حضور تدريبات فريق «المفاجأة»، ويبدو وكأنه المدرب الخاصّ لراموس، حيث يحاول تقديم النصائح له، وكيفية التحرك على أرضية الملعب، ومنحه القليل من خبرته التي اكتسبها خلال مشواره الطويل في الكرة الطائرة، ومع المنتخب الكوبي.

وأوضح هرنانديز أن والده يعتبر قدوته في الحياة، وفي مشواره الرياضي، وأنه استفاد بنصائحه التي جعلته واحداً من بين أفضل اللاعبين في العالم، وقال: والدي أول من علمني طريقة لعب الكرة الطائرة، والوصول إلى المستوى الذي أنا عليه حالياً، لذا، أحرص أن يكون إلى جانبي في الملعب والتدريبات وفي المباريات، وأينما ذهبت، لقد جاء معي إلى دبي، ووجد معي أيضاً في إيطاليا، وبالإضافة إلى كونه مدربي الأول، فهو المشجع الأول لي، وحتى خلال أيام الراحة، فهو يحرص أن أذهب إلى صالة الجيم وممارسة التدريبات، حتى أحافظ على جاهزيتي، دائماً يقول لي، اللاعب المحترف لا يركن للراحة أبداً.

وكشف هرنانديز عن تعلقه القوي بدورة ند الشبا، وقال: لم أشارك العام الماضي بسبب التزاماتي مع فريقي في الدوري الإيطالي، ولكن عندما تتاح أمامي الفرصة، لا أتردد في المجيء، أعشق هذه الدورة، والالتقاء بالأصدقاء، وقضاء أوقات ممتعة في دبي.